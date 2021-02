Der FK Austria Wien nähert sich den Top sechs in der Tipico Bundesliga weiter an. Die Veilchen feierten am Sonntag einen wichtigen 2:0-Auswärtssieg gegen den SKN St. Pölten. Zwar rangiert die Austria weiterhin auf dem achten Tabellenplatz, doch der Rückstand auf die sechstplatzierte WSG Tirol beträgt nur mehr einen Punkt. Für St. Pölten wiederum hat sich die Chance auf einen Platz in der Meistergruppe heute wohl zerschlagen.

Viele Chancen in St. Pölten - Austria effizienter

St. Pölten erwischte den besseren Start und fand bereits in der 6. Minute die erste Chance vor: Hugi flankte ins Zentrum, wo Muhamedbegovic zum Kopfball kam. Der Versuch des Verteidigers prallte aber an die Latte. Während die Niederösterreicher druckvoller agierten, tat sich die Austria schwer, in die Offensive zu kommen.

So musste eine Standardsituation für das erste Tor des Spiels sorgen. Tursch verlängerte eine Freistoß-Hereingabe von Fitz unglücklich, sodass Johannes Handl aus kurzer Distanz nur mehr einköpfeln musste - 0:1 (15.). Zwei Minuten später legten die Gäste sofort nach: Wieder war Fitz beteiligt, der Pichler bediente. Pichler legte quer auf Monschein, der das Leder im langen Eck versenkte - 0:2 (17.).

In weiterer Folge waren es aber wieder die St. Pöltner, die dominanter auftraten. In der 23. Minute entschärfte Pentz einen Schuss von Blauensteiner, ehe Hugi den Nachschuss knapp vorbeisetzte. Kurz darauf war Pentz bei einem Schmidt-Schuss erneut zur Stelle. Der Austria-Goalie lenkte den Ball an die Stange (25.).

Nach etwas mehr als einer halben Stunde eröffnete sich für Schmidt die nächste Topchance, nachdem Wimmer ein Fehler unterlaufen war. Erneut war Pentz zur Stelle, der den Volley entschärfte (33.). In der 38. Minute verpasste Martel das 0:3 knapp, setzte den Ball hauchzart über das Kreuzeck.

Austria verwaltet Führung sicher

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel jubelten die Veilchen über den vermeintlichen Treffer zum 0:3, doch Torschütze Schösswendter soll nach Meinung des Schiedsrichterteams im Abseits gestanden sein (51.). Die Gäste aus Wien hatten das Spielgeschehen fest im Griff, ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und verwalteten den Vorsprung.

Dementsprechend wenig tat sich in der NV-Arena, was die Chancen betraf. Während die Austria auf Ergebnisverwaltung bedacht war, taten sich die St. Pöltner unheimlich schwer, Akzente zu setzen. Gefährlich wurde es erst in der 85. Minute, als der eingewechselte Davies zum Abschluss kam, aber Pentz wieder sicher parierte.

Tipico Bundesliga, 19. Runde

SKN St. Pölten - FK Austria Wien 0:2 (0:2)

NV-Arena, St. Pölten; 0 Zuschauer; SR Ciochirca

Live-Ticker St. Pölten gegen Austria Wien

Tore: Handl (15.), Monschein (17.)

St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Steinwender, Drescher (83./Majnovics), Muhamedbegovic, Schulz - Booth, Tursch, R. Ljubicic (25./Pokorny) - Schmidt (63./Tetteh), Hugi (63./Davies)

Austria: Pentz - Teigl, Schösswendter (64./Madl), Handl, Zwierschitz - Fitz (83./Jukic), Martel, Sarkaria, Wimmer - Pichler (83./Djuricin), Monschein (60./Ebner)

Gelbe Karten: Booth (39.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media