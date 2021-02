Traumeinstand für Damir Canadi beim SCR Altach. Der neue alte Coach der Vorarlberger jubelte bei seiner Rückkehr auf die Trainerbank über einen 1:0-Auswärtssieg gegen den WAC. Marco Meilinger erzielte das Goldtor in der Lavanttal-Arena. Während die Altacher über Big Points im Abstiegskampf jubeln, müssen die Kärntner um die Qualifikation für die Meistergruppe zittern.

Canadi-Plan klar zu erkennen - Wenige Torchancen in Halbzeit eins

Der Plan von Neo-Altach-Trainer Damir Canadi war gleich zu Beginn gut ersichtlich. Die Vorarlberger standen sehr tief, verteidigten kompakt und schalteten schnell um. Den ersten Abschluss gaben aber die Hausherren ab: Dario Vizinger zog aus gut 25 Metern ab, zielte aber deutlich zu hoch (12.). Eine Minute später tauchten auch die Altacher gefährlich auf: Nussbaumer bediente Fischer, dessen zentraler Schuss kein Problem für Kofler darstellte (13.).

Kurz darauf fanden die Kärntner die bis dahin beste Torchance vor: Ein langer Einwurf von Pavelic fand den Weg zu Joveljic, der Richtung langes Eck köpfelte, doch Kobras machte sich lang und verhinderte den Einschlag (17.). Kurz vor dem Pausenpfiff fanden die Mannen von Ferdinand Feldhofer die beste Möglichkeit in der ersten Halbzeit vor: Thorsten Röcher wurde im Strafraum bedient und kam freistehend zum Abschluss, doch Kobras stellte sich dem Schuss in den Weg und parierte stark (44.).

Meilinger schießt Altach zum Auswärtssieg

Feldhofer brachte für die zweiten 45 Minuten Michael Liendl und Luka Lochoshvili ins Spiel. Kai Stratznig und Mario Pavelic blieben in der Kabine. Obwohl die Kärntner druckvoll in die zweiten 45 Minuten starteten, gingen die Gäste aus Vorarlberg in Führung: Altach kombinierte sich sehenswert in die gegnerische Hälfte, Schreiner tankte sich über links nach vorne und spielte das Spielgerät quer in den Strafraum, wo Marco Meilinger abzog und den Ball überlegt im langen Eck versenkte - 0:1 (57.).

Nichtsdestotrotz blieb der WAC das dominante Team: Michael Novak probierte es drei Minuten nach dem Verlusttreffer mit einem Hammer, doch Kobras tauchte ab und verhinderte den Ausgleich (60.). Der Druck der Hausherren wurde von Minute zu Minute höher: In der 72. Minute stieg Joveljic nach einer Novak-Hereingabe hoch, doch sein Kopfball ging knapp am Tor vorbei.

Letztlich nahmen die Gäste aus Vorarlberg aber geschickt Zeit von der Uhr und brachten den Vorsprung über die Zeit. Damir Canadi darf sich damit über ein gelungenes Debüt als neuer alter Coach freuen.

Tipico Bundesliga, 19. Runde

RZ Pellets WAC - SCR Altach 0:1 (0:0)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; 0 Zuschauer; SR Jäger

Tor: Meilinger (57.)

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Henriksson - Pavelic (46./Lochoshvili), Stratznig (46./Liendl), Taferner, Giorbelidze - Vizinger (67./Wernitznig) - Joveljic, Röcher (67./Dieng)

Altach: Kobras - Thurnwald, Subotic, Dabanli, Edokpolor - Oum Gouet, Haudum, Schreiner, Fischer (89./Zwischenbrugger) - D. Nussbaumer (81./Obasi), Meilinger (80./Bukta)

Gelbe Karten: Röcher (10.) bzw. Thurnwald (56.), Haudum (90.+1)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Gerhard Pulsinger