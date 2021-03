Der TSV Hartberg setzt seinen Lauf in der Bundesliga fort und macht einen weiteren Schritt in Richtung Meistergruppe. Die Oststeirer feierten am Samstag in der 20. Bundesliga-Runde einen knappen 2:1-Heimsieg gegen die Admira. Damit schafft der TSV Hartberg den vorläufigen Sprung in die Top sechs. Die Admira bleibt mit 13 Punkten Tabellenletzter.

Umstrittenes Hartberg-Tor - Starkl trifft erstmals in dieser Saison

Die Gäste aus der Südstadt legten einen sehr couragierten Start hin und waren zu Beginn die druckvollere Mannschaft. Gefährliche Torchancen gab es zunächst aber keine zu vermelden. Obwohl die Hartberger recht schleppend ins Spiel kamen, gingen sie nach einer Viertelstunde in Führung. Eine Ecke von Horvath landete über Umwege bei Tadic, der das Leder gerade noch von der Toroutlinie in den Fünfer brachte, wo Manfred Gollner goldrichtig stand und aus kurzer Distanz einköpfelte - 1:0 (16.). Ob der Ball die Toroutlinie bereits passiert hatte, bevor Tadic ins Zentrum spielt, ließ sich nicht genau auflösen.

Mittlerweile hatten die Hausherren das Spielgeschehen klar im Griff, wenngleich die großen Chancen hier und dort ausblieben. Eine schöne Geschichte gab es aber noch vor der Pause: Dominik Starkl, der noch gestern im Gespräch mit Ligaportal einen Treffer angekündigt hatte, sorgte in Minute 37 für den Ausgleich: Starkl brachte sich an der Strafraumkante in eine gute Schussposition und schlenzte den Ball via Unterkante der Latte herrlich ins Kreuzeck - 1:1 (37.).

Flecker gelingt kurz nach der Pause der Siegtreffer

Kurz nach dem Seitenwechsel gingen aber wieder die Hartberger in Führung: Tobias Kainz hatte auf der rechten Seite viel Platz und flankte gefühlvoll in den Strafraum, wo Florian Flecker zum Kopfball kam und den herausgeeilten Leitner bezwang - 2:1 (52.). Sekunden zuvor hatte Wooten einen aussichtsreichen Angriff verstolpert.

In weiterer Folge flachte das Spiel etwas ab. Die Hartberger hatten das Spiel aufgrund der Führung recht gut im Griff, ließen kaum gefährliche Angriffe der Gäste zu. Erst in der Schlussphase machten die Gäste die Partie nochmal heiß: Der eingewechselte Kronberger hatte den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Swete, der sensationell reagierte und den Sieg der Hartberger festhielt (86.)

Tipico Bundesliga, 20. Runde

TSV Prolactal Hartberg - FC Flyeralarm Admira 2:1 (1:1)

Profertil-Arena, Hartberg; 0 Zuschauer; SR Weinberger

Live-Ticker TSV Hartberg gegen Admira

Tore: Gollner (16.), Flecker (52.) bzw. Starkl (37.)

Hartberg: Swete - Kainz, Gollner, Luckeneder, Klem - Horvat, Nimaga - Horvath (82./Ertlthaler), Rep (76./Ried), Flecker (82./Heil) - Tadic (65./Chabbi)

Admira: Leitner - Maier, Datkovic, Aiwu, Ostrzolek - Auer (63./Kronberger), Kerschbaum - Atanga (76./Hoffer), Kadlec, Starkl (81./Hausjell) - Wooten

Gelbe Karten: Ried (90.+3) bzw. Kerschbaum (29.), Wooten (90.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller