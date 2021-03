Drei Tage nach dem Einzug ins Semifinale des ÖFB-Cups hat der LASK in der 20. Runde der Bundesliga einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen den SCR Altach gefeiert. Der spielentscheidende Treffer (Eigentor von Subotic) hatte jedoch einen Schönheitsfehler, da Husein Balic klar im Abseits gestanden war. Für den LASK war es der fünfte Ligasieg gegen die Vorarlberger in Folge.

LASK geht durch klares Abseitstor in Führung

Das Spiel entwickelte sich genau so, wie man es im Vorfeld erwartet hatte. Die Gäste aus Linz hatten viel Ballbesitz und suchten gegen die kompakten Altacher nach Lösungen. Die Vorarlberger igelten sich aber nicht gänzlich ein und versuchten, auch in der Offensive Akzente zu setzen. Erstmals brenzlig wurde es nach 16. Minuten, als eine einstudierte Freistoßvariante von Michorl bei Balic landete, dessen Schuss aus gut 14 Metern geblockt werden konnte.

Kurz darauf segelte eine Ecke von Goiginger gefährlich in den Strafraum, wo zunächst Andrade verpasste, ehe auch Balic an der zweiten Stange nicht gewinnbringend an den Ball kam und nur das Außennetz traf - Glück für Altach (23.).

Langsam aber sicher erhöhten die Oberösterreicher den Druck und gingen verdient in Führung: Wiesinger setzte mit einem weiten Pass Balic in Szene, der sich in den Strafraum tankte und auf Michorl querlegte. Doch bevor der Wiener zum 0:1 einschießen konnte, hielt Neven Subotic den Fuß hin und beförderte das Leder ins eigene Tor (30.). Bitter für Altach: Husein Balic war beim Zuspiel von Wiesinger klar im Abseits gestanden.

Wenig später hatte ausgerechnet der Ex-LASKler Stefan Haudum die Möglichkeit auf den Ausgleich, doch Schlager konnte den gut angetragenen Schlenzer des gebürtigen Eferdingers entschärfen (36.). Kurz vor dem Pausenpfiff hätten die Vorarlberger jedoch ausgleichen müssen: Zunächst kam Nussbaumer nach einem Schnitzer von Trauner freistehend zum Abschluss, scheiterte jedoch an Schlager. Der Abpraller landete bei Meilinger, der das Leder eigentlich nur mehr ins leere Tor drücken hätte müssen, doch der 29-Jährige schoss drüber (43.).

LASK übersteht kurze Drangphase der Altacher und bringt Führung über die Zeit

Dominik Thalhammer nahm zur Pause einen Wechsel vor, brachte Christian Ramsebner für den angeschlagenen Philipp Wiesinger ins Spiel. Und die Linzer fanden auch die erste Torchance in Halbzeit zwei vor: Zunächst verhinderte Subotic einen Abschluss von Balic, der zum Flugkopfball angesetzt hatte, ehe der namhafte Neuzugang des SCR Altach den Nachschuss von Renner blockte (54.).

Auf der anderen Seite brachte sich der aufgerückte Manuel Thurnwald in eine gute Schussposition, doch er verfehlte die rechte Stange hauchzart (59.). Die zwischenzeitliche Drangperiode der Vorarlberger verschwand allerdings recht rasch, sodass die Linzer die Spielkontrolle wieder übernahmen.

Eine Schlussoffensive der Hausherren blieb aus, sodass die Linzer letztendlich einen knappen 2:1-Auswärtssieg bejubelten. Die Altacher sind seit dem 17. März 2019 in der tipico Bundesliga ohne Torerfolg gegen die Linzer.

Tipico Bundesliga, 20. Runde

SCR Altach - LASK 0:1 (0:1)

Cashpoint-Arena, Altach; 0 Zuschauer; SR Altmann

Tor: Subotic (30./Eigentor)

Altach: Kobras - Thurnwald (79./Anderson), Dabanli, Subotic, Edokpolor (74./Schreiner) - Oum Gouet, Zwischenbrugger, Haudum - Fischer (74./Bukta) - Meilinger (73./Obasi), D. Nussbaumer (67./Maderner)

LASK: Schlager - Wiesinger (46./Ramsebner), Trauner, Andrade - Potzmann (56./Ranftl), Grgic (55./Holland), Madsen, Renner - Goiginger, Balic (76./Eggestein), Michorl (63./Reiter)

Gelbe Karten: Canadi (31.), Subotic (47.), Anderson (90.+2) bzw. Potzmann (31.), Renner (56.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Gerhard Pulsinger