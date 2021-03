Am 21. Spieltag traf in der tipico Bundesliga der spusu SKN St. Pölten auf den SCR Cashpoint Altach. Und dabei ging es darum, wer sich "Bonuspunkte" für die bvostehende "Quali-Gruppe" sichern konnte. Dabei gelang es den Altachern stark abzuliefern. In einer solchen Verfassung sollte der Abstieg wahrlich kein Thema werden. Vor allem auch deshalb, weil noch einiges an Luft nach oben gegeben ist. Die "Wölfe" befinden sich gegenwärtig zwar im "sicheren Fahrwasser". Aber da muss eine Steigerung her, will man nicht eine unliebsame Überraschung erleben.

(Manuel Thurnwald war mit seinem Freistoßball in der 67. Minute hauptverantwortlich dafür, dass die Altacher voll anschreiben konnten)

Die Altacher agieren sehr engagiert

Beide Mannschaften haben bereits das Ticket für die „Qualifikationsgruppe“ gelöst. Demnach geht es darum, wertvolle Punkte dafür zu sammeln. St. Pölten war zuletzt sehr schaumgebremst unterwegs. So steht aus den letzten zehn Partien nur ein einziger Sieg zu Buche. Aber auch bei den Altachern sieht der Sachverhalt nicht viel rosiger aus. Vom Start weg begegnen einander zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Beiderseits ist man bemüht darum, das erforderliche Momentum auf die Seite zu bekommen. Aber man neutralisiert sich weitgehendst, Torchancen sind in der Startphase absolute Mangelware. 16. Minute: Nussbaumer legt ab für Manfred Fischer, der kommt vor dem Tor ganz alleine zum Abschluss. Der Ball kommt aber viel zu zentral, Riegler kann den deshalb noch abwehren - fahrlässig von den Vorarlbergern! 20. Minute: Nach einer Thurnwald-Freistoßvorlage kommt Meilinger zum Abschluss, aber auf das Neue verrichtet St. Pölten-Keeper Rieger einen starken Job. 25. Minute: Erste Möglichkeit für die Ibertsberger-Truppe: Blauensteiner kommt nach einer Vorarbeit von Schulz zur Gelegenheit, Tormann Kobras hat aber keine allzu großen Probleme. Aber die Canadi-Schützlinge bleiben das Team mit den besseren Spielanteilen. 37. Minute: Die "Wölfe" schrammen nur knapp am 1:0 vorbei: Schulz kommt mit dem Rücken zum Tor zum Kopfball, der Ball wird dann immer länger - Kobras muss sich da ganz lang machen, rettet aber noch. Den Nachschuss setzt Schmidt dann neben den langen Pfosten - Halbzeitstand: 0:0.

Offensiv hat St. Pölten wenig zu bieten

Die Altacher waren zwar in der ersten Hälfte über weite Strecken das Team, das die Nase vorne hat. Trotzdem steht aber noch die "Doppel-Null". Demzufolge werden die Karten im zweiten Durchgang neu gemischt, soweit scheint ein jeder Spielausgang möglich zu sein. Aber auch nach Wiederbeginn agiert man da wie dort weitgehendst mit angezogener Handbremse. Man ist doch ein Stück weit entfernt, sich entsprechende "Bonuspunkte" zu sichern. 58. Minute: Thurnwald setzt sich ganz stark auf der rechten Seite durch, passt dann in die Mitte. Dort schließt Manfred Fischer aus der Drehung ab - knapp am zweiten Pfosten vorbei. 67. Minute: Ein 30-Meter-Freistoß von Thurnwald wird von Steinwender noch abgefälscht, unhaltbar für Riegler. Glück für die Altacher - neuer Spielstand: 0:1. Der Gastgeber ist danach zwar bemüht darum noch eine Wende herbeizuführen. Es fehlen aber die Mittel und Wege dazu. Einen Ljubicic-Kopfball gilt es für Schlussmann Kobras noch zu halten (86.). Danach steht fest, dass die Altacher mit einem 1:0-Auswärtssieg die Heimreise antreten können. In der letzten Runde des Grunddurchgangs gastiert St. Pölten am Sonntag, 21. März um 17:00 Uhr in Hartberg. Zur selben Zeit besitzt Altach das Heimrecht gegen die Rieder.

SKN ST. PÖLTEN - SCR ALTACH 0:1 (0:0)

NV Arena, keine Zuseher, SR: Rene Eisner (Stmk.)

SKN St. Pölten (5-3-2): Riegler, Steinwender, Blauensteiner, Muhamedbegovic, Schulz (64. Majnovics), Pokorny, Tursch (74. Davies), Ljubicic, Servania (82. Halper), Schmidt, Tetteh (64. Hugy)

SCR Altach (3-4-1-2): Kobras, Dabanli, Subotić, Edokpolor, Zwischenbrugger, Thurnwald, Meilinger (64. Oum Gouet), Haudum (91. Wiss), Fischer (87. Schreiner), Maderner (87. Bukta), Nussbaumer (64. Obasi)

Tor: 0:1 (67. Thurnwald)

Gelbe Karten: Tursch bzw. Meilinger, Subotić, Fischer

stärkste Spieler: Blauensteiner, Ljubicic bzw. Kobras, Thurnwald, Zwischenbrugger

Stimme zum Spiel:

Manuel Thurnwald, Siegtorschütze:

"Wir sind defensiv gut gestanden und haben nur wenig zugelassen. Offensiv haben wir uns viele Chancen erarbeitet. Ich bin glücklich, dass ich ein Tor machen und der Mannschaft helfen konnte. Wir haben uns das Glück erarbeitet, so kann es weitergehen."

