Der FC Red Bull Salzburg hat die Tabellenführung in der Tipico Bundesliga vorübergehend ausgebaut. Die Bullen feierten am Samstagabend in der 21. Runde einen 3:1-Heimsieg gegen Schlusslicht Admira. Bereits zur Halbzeit war es nach Treffern von Bernede (13.), Kristensen (23.) und Daka (30.) 3:0 gestanden. Enock Mwepu traf in der 61. Minute ins eigene Tor zum 3:1-Endstand.

Red Bull Salzburg sorgt bereits in Halbzeit eins für klare Verhältnisse

Admira-Coach Damir Buric entschied sich für eine sehr mutige Spielanlage, schickte seine Mannschaft in einer 3-4-3-Formation auf den Platz. Und den Südstädtern gelang es auch, die Partie offen zu gestalten. Aufgrund der furchtlosen und offensiven Herangehensweise der Admira eröffneten sich für die Bullen aber auch immer wieder gefährliche Räume. So auch in der 4. Minute, als es nach einem Admira-Freistoß schnell ging: Adeyemi tankte sich nach vorne und legte quer auf Aaronson, der an der ersten Stange zum Abschluss kam, den Ball aber am Tor vorbeisetzte.

Der erste Treffer des Spiels fiel nach einer Standardsituation: Leitner faustete einen Junuzovic-Freistoß mit einer Hand nach hinten Richtung zweite Stange, wo Antoine Bernede völlig freistand und den Ball nur mehr über di Linie ins leere Tor drücken musste - 1:0 (13.). Zehn Minuten später klingelte es schon wieder nach einem Standard: Diesmal brachte Junuzovic den Ball per Ecke in den Strafraum, wo das Leder zu Rasmus Kristensen durchrutschte. Der Däne köpfelte aus kurzer Distanz zum 2:0 ein (23.).

Der Serienmeister hatte die Partie im Griff und stellte nach einer halben Stunde auf 3:0. Wöber spielte den Ball vom eigenen Strafraum blitzschnell in die Tiefe, wo sich Adeyemi im Laufduell gegen Datkovic durchsetzte. Der 19-Jährige bediente Patson Daka, der mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze sein 19. Saisontor erzielte (30.).

Kurz darauf fanden die Gäste ihre beste Torchance in der ersten Halbzeit vor, als David Atanga aus halbrechter Position abzog und Stankovic zu einer Parade zwang (33.).

Admira verkürzt, doch Salzburg spielt die Führung clever über die Zeit

Kurz nach dem Seitenwechsel fing sich die Admira beinahe den nächsten Gegentreffer nach einer Standardsituation: Wieder brachte Junuzovic den Ball gefährlich ins Zentrum, wo Wöber an Admira-Keeper Leitner scheiterte (47.).

Die Gäste ließen sich aber auch von dem klaren Rückstand nicht beirren und steckten nicht auf. Nach exakt einer Stunde wurde diese Moral mit einem Treffer belohnt: Datkovic schraubte sich nach einer Hereingabe von Atanga hoch und köpfelte Richtung zweite Stange, wo Mwepu den Ball unglücklich ins eigene Tor verlängerte - 3:1 (61.).

Anbrennen ließ der Serienmeister allerdings nichts mehr. Die Salzburger präsentierten sich in den darauffolgenden Minuten sehr ballsicher und spielten die Zeit geschickt herunter. Damit glückte den Salzburgern die Revanche für die Niederlage im Dezember. Damals konnte die Admira zu Hause 1:0 gewinnen.

Tipico Bundesliga, 21. Runde

Red Bull Salzburg - FC Flyeralarm Admira 3:1 (3:0)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 0 Zuschauer; SR Ciochirca

Tore: Bernede (13.), Kristensen (23.), Daka (30.) bzw. Mwepu (61./Eigentor)

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Bernede (66./Bernardo), Junuzovic (77./Seiwald) - Mwepu (89./Vallci), Aaronson - Daka, Adeyemi (67./Sucic)

Admira: Leitner - Aiwu, Datkovic, Bauer - Starkl (46./Maier), Kadlec (76./L. Malicsek), Kerschbaum, Kronberger - Atanga (85./Hausjell), Wooten (66./Breunig), Ganda (66./Ostrzolek)

Gelbe Karten: Ganda (14.), Kerschbaum (79.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: GEPA pictures/Jasmin Walter