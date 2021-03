Der LASK konnte auch das zweite Oberösterreich-Derby in dieser Saison mit 3:0 für sich entscheiden. Rene Renner leitete mit einem Doppelpack den ersten Liga-Auswärtssieg der Linzer in Ried seit 22 Jahren ein. Der Ex-Rieder Gernot Trauner vollendete einen souveränen Auftritt der Athletiker mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.

Rene Renner packt im rasanten Derby den Hammer aus

Der Favorit aus Linz war in der Anfangsphase spielbestimmend und fand gegen die zuletzt krisengebeutelten Rieder die erste Torchance vor: Michorl setzte mit einem Lochpass Eggestein in Szene, der sich mit einer geschickten Körpertäuschung gegen Boateng durchsetzte und abzog. Sein Schuss ging abgefälscht knapp am Tor vorbei (6.). Kurz darauf kam Trauner nach einer Faustabwehr von Sahin-Radlinger zum Nachschuss, doch sein Halbvolley ging drüber (7.).

Zehn Minuten später gab es den ersten Aufreger auf der anderen Seite, nachdem Andrade den enteilten Bajic im Strafraum gelegt hatte. Wohlgemerkt als letzter Mann. Referee Oliver Drachta zeigte sofort auf den Punkt und zeigte dem LASK-Verteidiger Gelb. Somit hatten die Innviertler die große Möglichkeit in Führung zu gehen, doch Marco Grüll scheiterte mit einem schwachen Versuch an Alexander Schlager (17.).

In der Folge machten die Linzer Athletiker richtig Druck und kamen dem Führungstreffer nahe: In der 19. Minute rauschte ein satter Schuss von Holland hauchzart am Tor vorbei. Nach einer halben Stunde war es der LASK, der in diesem flotten Oberösterreich-Derby in Führung ging. Eggestein bewies viel Übersicht und bediente mit einem herrlichen Lochpass Rene Renner, der halblinks viel Zeit hatte und das Leder wuchtig und entschlossen ins linke Kreuzeck hämmerte - erstes Saisontor für den gebürtigen Welser (31.). Demzufolge ging der LASK mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Renner schnürt den Doppelpack, Trauner macht den Deckel drauf

Die Gäste aus der Landeshauptstadt waren auch in den zweiten 45 Minuten tonangebend: Sahin-Radlinger faustete einen Michorl-Kracher auf die Seite, wo Möschl den Ball nicht entscheidend klären konnte. Rene Renner legte sich die Kugel zurecht und schlenzte selbige herrlich ins lange Eck - 0:2 (54.). Was für ein Tag für den Außenbahnspieler, der vor dem heutigen Derby fast zwei Jahre auf einen Torerfolg warten musste. Kurz darauf verpasste es Michorl, auf 0:3 zu stellen. Sein Versuch konnte im letzten Moment geblockt werden (57.).

Der LASK agierte in weiterer Folge geschickt, ließ in der Defensive nichts anbrennen und machte zu Beginn der Schlussviertelstunde alles klar: Goiginger schlenzte einen Freistoß in den Strafraum, wo sich Trauner hochschraubte und in gewohnter Manier einköpfelte - 0:3 (77.). Schlussendlich feierten die Linzer Athletiker den ersten Liga-Auswärtssieg gegen Ried seit 22 Jahren. Die Innviertler bleiben im neuen Jahr sieglos.

Tipico Bundesliga, 21. Runde

SV Guntamatic Ried - LASK 0:3 (0:1)

josko-Arena, Ried; 0 Zuschauer; SR Drachta

Live-Ticker SV Ried gegen LASK

Tore: Renner (31., 54.), Trauner (77.)

Ried: Sahin-Radlinger - Meisl, Reifeltshammer, Boateng - Möschl, Ziegl, Nutz (62./Offenbacher), Lercher (82./Gschweidl) - Bajic (84./Wießmeier), Grüll (82./Kerhe), P. Schmidt (62./Paintsil)

LASK: A. Schlager - Ramsebner, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Madsen, Renner (82./Potzmann) - Eggestein (74./Reiter), Balic (82./Altunbas), Michorl (59./Goiginger)

Gelbe Karten: Meisl (38.) bzw. Andrade (17.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media