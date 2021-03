Rapid Wien hat in der 21. Runde der Tipico Bundesliga einen klaren 4:0-Heimsieg gegen den TSV Hartberg eingefahren. Ercan Kara (34., 49.), Christoph Knasmüllner (69.) und Deni Alar (88.) machten den ersten Bundesliga-Heimsieg der Hütteldorfer gegen Hartberg perfekt. Während Rapid den zweiten Tabellenplatz festigt, rutscht Hartberg aufgrund des 5:3-Erfolgs von Tirol beim WAC aus den Top sechs.

11. Saisontor: Ercan Kara lässt Rapid jubeln

Die Hartberger begannen ambitioniert und schafften es, die Partie offen zu gestalten. Den ersten Schuss des Spiels gaben aber die Hausherren ab: Taxiarchis Fountas zog aus gut 23 Metern ab, doch sein schwacher Versuch war leichte Beute für Rene Swete (5.). Zehn Minuten später fanden die Gäste aus der Oststeiermark eine Riesenmöglichkeit vor: Zunächst kam Strebinger energisch gegen Rep raus und brachte den Slowenen zu Fall. Der Ball landete aber beim völlig blanken Horvath, der aus der Distanz das leere Tor anvisierte, doch sein Schuss verfehlte das Ziel knapp. Auf der anderen Seite hatte Swete bei einem Fountas-Heber in den Strafraum Glück, dass dieser an die Stange geprallt war (15.).

Das Spiel gestaltete sich weitestgehend offen, wenngleich Rapid die konkreteren Schüsse abgab: In der 26. Minute probierte es der erneut aufgerückte Ullmann mit einem wuchtigen Schuss auf das kurze Eck, doch Swete stand richtig und entschärfte die „Granate“ des Linksverteidigers.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde konnten die Hütteldorfer den Torbann, das Derby vor einer Woche endete ja torlos, brechen. Stojkovic schickte mit einem perfekt getimten Pass in die Tiefe Ercan Kara auf die Reise, der den herausgeeilten Swete umkurvte und zum 1:0 für die Hausherren einschob (34.). 11. Saisontor für den 25-jährigen Stürmer.

Kurz darauf rettete Strebinger mit einer sensationellen Parade den Ausgleichstreffer durch Rajko Rep (37.).

Kara schnürt den Doppelpack, Deni Alar trifft nach langer Zeit wieder

Markus Schopp brachte für die zweiten 45 Minuten Dario Tadic ins Spiel. Den weitaus besseren Start erwischten aber die Wiener: Ein abgefälschtes Zuspiel von Fountas landete bei Ercan Kara, der halbrechts im Strafraum abzog und den Ball gekonnt im langen Eck versenkte - 2:0 (50.). Ein wichtiger Treffer für die Hütteldorfer, die in weiterer Folge zahlreiche Topchancen auf die Vorentscheidung vorfanden. Zunächst scheiterte Kara völlig freistehend an Swete, ehe der Hartberg-Goalie einen Schuss von Rapid-Kapitän Ljubicic entschärfte.

Auf der anderen Seite fand der eingewechselte Tadic eine Riesenchance auf den Anschlusstreffer vor, doch Strebinger parierte den Kopfball des Routiniers stark (56.). Für die Vorentscheidung sorgte der für Fountas eingewechselte Knasmüllner, der einen perfekten Querpass von Kara über die Linie drückte - 3:0 (69.).

Zehn Minuten später verhinderte Barac mit einer sehenswerten Abwehraktion einen bereits sicher geglaubten Treffer von Dario Tadic, der Rapid-Goalie Strebinger umkurvt hatte. Rapid hatte in der Schlussphase noch Chancen auf einen höheren Sieg: So schoss etwa der eingewechselte Deni Alar nach Demir-Zuspiel knapp am Tor vorbei (85.). Besser machte es Deni Alar drei Minuten später, als der Steirer ein Zuspiel von Knasmüllner zum 4:0-Endstand verwertete (88.).

Tipico Bundesliga, 21. Runde

SK Rapid Wien - TSV Hartberg 4:0 (1:0)

Allianz-Stadion, Wien; 0 Zuschauer; SR Jäger

Tore: Kara (34., 49.), Knasmüllner (69.), Alar (88.)

Startelf Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Barac, Ullmann - D. Ljubicic, Petrovic - Schick, Fountas, Ritzmaier - Kara

Startelf TSV Hartberg: Swete - Kainz, Gollner, Luckeneder, Klem - Horvat, Nimaga - Horvath, Ried, Flecker - Rep

Gelbe Karten: Ritzmaier (44.), Stojkovic (73.), Hofmann (87.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA pictures/Wien Energie