Red Bull Salzburg hat das Spitzenspiel der 22. Bundesliga-Runde gegen den LASK gewonnen und damit den Vorsprung in der Tabelle vorübergehend ausgebaut. Patson Daka gelang in der 13. Spielminute das Goldtor in diesem interessanten Schlagerspiel. Die Bullen halten damit nach der Punkteteilung bei 26 Zählern. Der LASK geht mit fünf Punkten Rückstand auf den Serienmeister in die Meistergruppe.

Patson Daka bringt den Serienmeister per Kopf in Front

Der LASK, bei dem heute überraschend Mads Emil Madsen anstelle von Spielmacher Peter Michorl begonnen hatte, agierte von Beginn an sehr konzentriert und kam gut in die Partie. Richtig rasant ging das Spitzenspiel aber noch nicht vonstatten. Nach etwas mehr als neun Minuten wurde es erstmals brenzlig: Berisha ließ auf der linken Seite Trauner stehen und passte quer in den Fünfer, wo Schlager gerade noch vor dem einschussbereiten Aaronson an den Ball kam (10.).

Drei Minuten später gingen die Gäste nach einem Fehler der Linzer in Führung. Andres Andrade unterlief auf der linken Abwehrseite ein schwerer Lapsus: Der Panamaer spielte das Leder genau in die Füße von Kristensen, der das Leder umgehend in den Strafraum flankte. Dort hatte Trauner den wieselflinken Daka nicht auf dem Schirm, der per Kopf sein 20. Saisontor erzielte - 0:1 (13.).

Nach dem Führungstreffer des Tabellenführers folgte eine starke Phase der Linzer, die sich in der gegnerischen Hälfte festsetzen konnten: Zunächst schoss Goiginger nach feinem Zuspiel von Balic vorbei (17.), ehe Ramalho in höchster Not einen Schuss von Eggestein blocken konnte (20.). In der 26. Minute traten dann wieder die Bullen gefährlich in Erscheinung: Mwepu bediente mit einer langgezogenen Flanke seinen Landsmann Patson Daka, der vom Fünfereck knapp drüber schoss. Auf der anderen Seite parierte Stankovic einen Flachschuss von Goiginger, der sich zuvor stark frei gedribbelt hatte (28.).

Fünf Minuten später erzielten die Linzer Athletiker den vermeintlichen Ausgleich: Der bärenstarke Goiginger tankte sich sehenswert nach vorne und legte ab für Balic, der das Auge für den völlig freistehenden Eggestein hatte. Die Stürmer-Leihgabe drückte den Ball über die Linie ins leere Tor, doch das Schiedsrichterteam hatte Balic richtigerweise im Abseits gesehen. Wenig später hatte Mergim Berisha das 0:2 auf dem Fuß, doch er scheiterte an LASK-Keeper Schlager, der den Einschlag mit einem herrlichen Fußreflex verhinderte (39.).

LASK weiterhin engagiert, doch Salzburg bringt den Vorsprung über die Zeit

Die Gäste aus Salzburg waren zu Beginn der zweiten Halbzeit etwas engagierter und fanden demnach auch mehr Spielanteile vor. Der LASK wiederum hielt aber gut dagegen und ließ zunächst keine gefährlichen Abschlüsse des Serienmeisters zu.

In der 59. Minute fasste sich Philipp Wiesinger ein Herz und zog aus 25 Metern einfach mal ab, doch Cican Stankovic, der von ÖFB-Teamchef Franco Foda überraschend nicht in den Kader für die bevorstehenden WM-Quali-Spiele nominiert worden war, hielt den Flachschuss. Eine Minute später konnte sich der Salzburg-Keeper bei einem gefährlichen Kopfball von Trauner aus kurzer Distanz richtig auszeichnen. Kurz darauf tauchte der 28-jährige Goalie der Salzburger bei einem Balic-Schuss ab und hielt sein Tor weiterhin sauber (62.).

Sechs Minuten später probierte es Enock Mwepu mit einem Schlenzer Richtung rechtes Kreuzeck, doch der Ball senkte sich zu spät und landete hinter dem Tor (68.). Wenig später hatte der LASK Glück, dass ein Schuss von Kristensen an die Stange prallte (72.). Die Linzer blieben auch in der Schlussphase giftig und engagiert, doch die Salzburger Defensive agierte heute äußerst souverän. Schlussendlich bejubelten die Salzburger den fünften Pflichtspielsieg gegen den LASK in Folge.

Tipico Bundesliga, 22. Runde

LASK - Red Bull Salzburg 0:1 (0:1)

Raiffeisen-Arena, Pasching; 0 Zuschauer; SR Hameter

Live-Ticker LASK - Red Bull Salzburg

Tor: Daka (13.)

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Madsen (75./Michorl), Renner - Goiginger, Eggestein (75./Reiter), Balic (89./Altunbas)

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Bernede (66./Bernardo), Junuzovic - Mwepu, Aaronson (90.+3/Seiwald) - Daka, M. Berisha (75./Adeyemi)

Gelbe Karten: Holland (47.) bzw. Ramalho (90.+4)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media