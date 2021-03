Die Talfahrt der SV Ried in der Tipico Bundesliga fand auch in der letzten Runde des Grunddurchgangs ihre Fortsetzung. Die Rieder gaben in Altach einen 1:0-Vorsprung aus der Hand und verloren letztlich mit 1:2. Für den Aufsteiger war es das zehnte sieglose Spiel in Folge. Die Altacher wiederum bejubelten den dritten vollen Erfolg unter Damir Canadi.

Julian Wießmeier belohnt Rieder Druckphase

Die Altacher hatten zu Beginn deutlich mehr Ballbesitz, wenngleich die Vorarlberger daraus nichts Zählbares machen konnten. Zusammenhängende Offensivaktionen gab es in diesem „Kellerduell“ aber auch beiden Seiten keine. Erstmals richtig gefährlich wurde es nach einer Viertelstunde: Thurnwald kam nach einer Hereingabe von Edokpolor recht freistehend zum Abschluss, doch Sahin-Radlinger war zur Stelle und konnte den Schuss Richtung kurzes Eck entschärfen (16.).

Danach wurden die zuletzt krisengebeutelten Innviertler brandgefährlich: Zunächst scheiterte der völlig freistehende Grüll an Kobras, ehe Bajic im Nachschuss ebenso am Altach-Keeper scheiterte (20.). Doch die Rieder blieben dran und gingen nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung: Nach einem Freistoß von Grüll landete der zweite Ball vor den Füßen von Julian Wießmeier, der vor dem Tor der Altacher cool blieb und zum 0:1 einschoss (33.). Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Kabinen.

Emanuel Schreiner sorgt für dritten Altach-Sieg unter Damir Canadi

Nach dem Seitenwechsel zeigte Neven Subotic seine internationale Klasse und bediente Emanuel Schreiner mit einem herrlichen Zuspiel in die Tiefe. Schreiner kam hinter der Ried-Abwehr an den Ball und nickte das Leder zum 1:1 ins Tor (58.).

Kurz vor Schluss bekamen die Vorarlberger nach einem Zupfer von Meisl an Tartarotti einen Elfmeter zugesprochen. Emanuel Schreiner trat an und verwandelte den doch schmeichelhaften Elfmeter zum 2:1-Endstand. Wenige Sekunden vor dem Abpfiff hätte Marcel Canadi seinem Vater den ersten Heimsieg vermiesen können, doch sein Schuss ging hauchzart am Tor vorbei.

Tipico Bundesliga, 22. Runde

SCR Altach - SV Ried 2:1 (0:1)

Cashpoint-Arena, Altach; 100 Zuschauer; SR Harkam

Tore: Schreiner (58., 90.+1) bzw. Wießmeier (33.)

Startelf SCR Altach: Kobras - Dabanli, Subotic, Zwischenbrugger - Thurnwald, Oum Gouet, Haudum, Edokpolor - Meilinger - Maderner, Obasi

Startelf SV Ried: Sahin-Radlinger - Meisl, Reifeltshammer, Boateng, Lercher - Bajic, Ziegl, Offenbacher, Grüll - Wießmeier, Schmidt

Gelbe Karten: Edokpolor (17.), Tartarotti (83.) bzw. Canadi (85.), Meisl (90.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media