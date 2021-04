Die SV Ried hat am heutigen Samstagabend den langersehnten ersten Pflichtspielsieg im neuen Jahr gefeiert. Der Aufsteiger zeigte im Heimspiel gegen den TSV Hartberg Comebacker-Qualitäten, drehte einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Heimerfolg. Damit endete für die Innviertler die Negativserie von zehn sieglosen Spielen in Folge.

Hartberg gelingt Blitz-Tor - Tadic lässt umstrittenen Elfer ungenützt

Viel schlechter hätte die Partie für die Innviertler nicht starten können: Hartberg schaltete nach dem ersten Vorstoß der Rieder blitzschnell um, der Ball landete nach einem Zweikampf zwischen Kainz und Boateng beim freistehenden Stefan Rakowitz, der auf der rechten Seite alleine Richtung Ried-Tor laufen konnte. Rakowitz nahm von der Strafraumgrenze Maß und verwertete mit einem trockenen Schuss ins lange Eck - 0:1 (1.).

Doch die Rieder ließen sich von diesem frühen Gegentreffer nicht allzu sehr verunsichern und versuchten, mutig nach vorne zu spielen. In der 12. Minute verlängerte Boateng einen langen Einwurf Richtung Marco Grüll, doch der künftige Rapid-Kicker brachte den Kopfball aus kurzer Distanz nicht auf das Tor. Wenige Minuten später bekamen die Gäste nach einem Handspiel von Boateng, welches aber knapp außerhalb des Strafraums stattgefunden hat, einen Strafstoß zugesprochen: Dario Tadic trat an, doch der Hartberg-Goalgetter traf nur die rechte Stange (17.).

Was den spielerischen Akzent betraf, stachen die Gäste aus der Oststeiermark mehr hervor als der Aufsteiger. Nach etwas mehr als einer halben Stunde stellten die Hartberger auf 0:2. Meisl klärte einen Corner von Horvath genau vor die Füße von Heil, dessen abgefälschter Weitschuss bei Bakary Nimaga landete. Der völlig freistehende Malier blieb cool und traf aus fünf Metern (32.).

Die Antwort der Rieder ließ aber nicht lange auf sich warten: Marco Grüll brachte sich mit etwas Ballglück in eine gute Schussposition und zog aus gut 25 Metern ab. Der Flachschuss hoppelte über den Rasen und schlug im linken unteren Eck ein. Rene Swete hat den Schuss wohl zu spät gesehen - 1:2 (37.).

Ried stellt die Partie völlig auf den Kopf

Beide Trainer nahmen in der Halbzeitpause Umstellungen vor: Bei den Riedern kam Bernd Gschweidl für Debütant Filip Borsos ins Spiel. Lukas Ried und Thomas Rotter kamen bei den Gästen für Stefan Rakowitz und Tobias Kainz in die Partie.

Die Gäste waren nach dem Seitenwechsel die aktivere und agilere Mannschaft. Phasenweise schafften es die Rieder nicht, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien. Große Torchancen gab es zunächst allerdings keine zu vermelden. Doch eine Umschaltsituation genügte den Oberösterreichern, um die Partie wieder „auf Null zu stellen“. Nach Ballgewinn schalteten die Innviertler blitzschnell um über Marco Grüll, der mit viel Tempo Rotter stehen ließ, sich mit einem Haken in eine Top-Abschlussposition brachte und das Spielgerät ins kurze Eck schoss - 2:2 (69.).

Und nur zwei Minuten später hatten die Rieder das Spiel komplett gedreht: Eine Ecke von Nutz landete abgefälscht bei Julian Wießmeier, der vom rechten Strafraumeck abzog. Matija Horvat und Kennedy Boateng lenkten den Ball unhaltbar für Swete ins Tor der Steirer - 3:2 (71.). Kurz darauf hatte der eingewechselte Bajic gar die Topchance auf das 4:2, doch dem Joker versprang der Ball, sodass Swete retten konnte (74.).

Die Oststeirer warfen in der Schlussphase alles nach vorne und hatten in der Nachspielzeit eine Riesenchance auf den Ausgleich: Luckeneder köpfelte nach einer Freistoßhereingabe gefährlich Richtung zweite Stange, wo Horvath die Kugel haarscharf verpasste. Schlussendlich durfte sich Andreas Heraf bei seinem Cheftrainer-Debüt für Ried über einen Heimsieg freuen.

Tipico Bundesliga, 23. Runde, Qualifikationsgruppe

SV Ried - TSV Hartberg 3:2 (1:2)

josko-Arena, Ried; 0 Zuschauer; SR Heiß

Live-Ticker SV Ried gegen TSV Hartberg

Tore: Grüll (37., 69.), Horvat (71./Eigentor) bzw. Rakowitz (1.), Nimaga (34.)

SV Ried: Sahin-Radlinger - Wießmeier, Meisl, Boateng, Kerhe - Nutz (76./Reifeltshammer), Ziegl, Offenbacher (60./Satin), Grüll (89./Gragger) - Bajic (89./Lackner), Borsos (46./Gschweidl)

TSV Hartberg: Swete - Lienhart (87./Tijani), Horvat, Luckeneder, Gollner - Kainz (46./Rotter), Nimaga - Rakowitz (46./Ried), Horvath, Heil (76./Sturm) - Tadic (60./Chabbi)

Gelbe Karten: Nutz (13.), Ziegl (67.), Satin (83.) bzw. Horvat (6.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media