Die WSG Swarovski Tirol bejubelte zum Auftakt der Meistergruppe 2021 einen 2:0-Heimsieg gegen den LASK. Zlatko Dedic und Zan Rogelj, die beiden Slowenen im Dress der Kristallkicker, schossen die Tiroler zum zweiten Sieg in Folge gegen den LASK, der wie schon zum Auftakt der Meistergruppe im letzten Jahr eine Niederlage einstecken musste.

Flotte erste Halbzeit in Innsbruck - LASK belohnt sich für Aufwand nicht

Der Favorit aus Oberösterreich startete mit großem Elan ins Spiel und fand sogleich die ersten Torchancen vor: Zunächst schoss Balic in der 2. Minute hoch drüber, ehe Eggestein nach einem herrlichen langen Zuspiel von Wiesinger auf und davon war, jedoch an Oswald scheiterte (3.). Zwar hielten die Kristallkicker aus Wattens durchaus gut dagegen, doch die Linzer Athletiker blieben in dieser Anfangsphase klar tonangebend.

Nach einer Viertelstunde war Rene Renner ganz nahe dran am Führungstreffer, aber sein Versuch aus spitzem Winkel krachte an die Stange. Die Gäste aus Linz spielten weiterhin sehr intensiv, ohne sich jedoch für den Aufwand zu belohnen. Trainer Thalhammer hatte am Freitag noch angesprochen, dass man sich in der Meistergruppe endlich belohnen wolle.

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit fanden aber auch die Tiroler ihre Torchancen vor: Wie etwa in der 26. Minute, als eine Flanke von Schnegg bei Dedic landete, der nach einem Zweikampf mit Renner den Elfer forderte. Diesen gab Referee Grobelnik aber zu Recht nicht. Im Nachsetzen schoss Tobias Anselm deutlich drüber. In der 35. Minute musste Schlager bei einem gut angetragenen Schuss von Dedic eingreifen.

Kurz vor der Pause bekamen die Linzer nach einem Foul von Oswald an Goiginger einen Elfmeter zugesprochen, doch Philipp Wiesinger wollte die große Einladung nicht annehmen und schoss das Leder rechts vorbei (44.).

Slowenen-Power: Dedic und Rogelj sorgen für furiosen WSG-Auftakt

Die Kristallkicker erwischten einen Start nach Maß in die zweiten 45 Minuten: Johannes Naschberger, der heute den angeschlagenen Thanos Petsos ersetzt hatte, spielte einen idealen Pass in die Tiefe auf Dedic, der mit seiner ganzen Routine abschloss und Schlager den Ball durch die Beine schob - 1:0 (48.). 5. Saisontor für den 36-jährigen Slowenen.

Mittlerweile waren die Tiroler sogar die gefährlichere und aktivere Mannschaft, was zur Folge hatte, dass in der 60. Minute der zweite Treffer für die Hausherren fiel: Tobias Anselm bediente mit einem Flachpass Zlatko Dedic, der für seinen slowenischen Landsmann Zan Rogelj abtropfen ließ: Der 21-Jährige blieb im Abschluss eiskalt und schob den Ball - wie zuvor Dedic - durch die Beine von LASK-Goalie Schlager - 2:0 (60.).

Und die Tiroler blieben auch in weiterer Folge gefährlich - vor allem im Umschaltspiel. Der LASK wiederum agierte in der gegnerischen Hälfte einfallslos und konnte die Hausherren nie wirklich gefährden. In der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Florian Rieder gar das 3:0 auf dem Fuß, doch der gebürtige Tiroler scheiterte an der Stange.

Letztlich bejubelten die Tiroler nicht nur den zweiten Sieg in Folge gegen den LASK, sondern auch einen Start nach Maß in die Meistergruppe der Bundesliga. Die Linzer wiederum kassierten - wie bereits zum Auftakt der letzten Meistergruppe - eine Niederlage.

Tipico Bundesliga, 23. Runde, Meistergruppe

WSG Swarovski Tirol - LASK 2:0 (0:0)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; 0 Zuschauer; SR Grobelnik

Tore: Dedic (48.), Rogelj (59.)

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj (89./Buchacher), Naschberger (89./Toplitsch), Celic, Anselm (82./Smith) - Dedic (82./Pranter), Baden Frederiksen (73./Rieder)

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic (66./Andrade) - Ranftl, Holland, Michorl (66./Madsen), Renner (79./Potzmann) - Goiginger, Eggestein (79./Reiter), Balic

Gelbe Karten: Oswald (43.) bzw. Renner (32.), Eggestein (57.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Daniel Schönherr