Der SK Rapid Wien hat zum Auftakt der Meistergruppe einen famosen Kantersieg gegen den WAC gefeiert. Die Grün-Weißen beschenkten Trainer Didi Kühbauer zu seinem 50. Geburtstag mit einem 8:1-Auswärtssieg. Zum Mann des Spiels avancierte Taxiarchis Fountas mit einem Dreierpack. WAC-Verteidiger Jonathan Scherzer traf gleich zweimal ins eigene Tor. Rapid bejubelte den zweithöchsten Auswärtssieg der Klubgeschichte. Der bis dato höchste gelang am 27. 9. 1985 (10:0 gegen GAK).

Rapid hat in Überzahl alles im Griff, doch ein Ljubicic-Blackout gibt dem WAC Hoffnung

Das Spiel in der windigen Lavanttal-Arena lief eher schleppend an, da beide Mannschaften zunächst zurückhaltend agierten. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit wurden die Wiener aber immer tonangebender: Maximilian Ullmann zog nach einer Hereingabe direkt ab, doch sein Versuch wurde zur Ecke geblockt (13.).

Da aus dem Spiel heraus bei beiden Teams nicht wirklich viel passierte, musste eine Standardsituation für Abhilfe schaffen. Thorsten Schick brachte einen Eckball von links zur Mitte, wo Taxiarchis Fountas sehenswert per Ferse einnetzte - Marke „Tor des Monats“. Kurz darauf wurde es wieder nach einer Ecke gefährlich: Die kurz abgespielte Variante landete bei Max Hofmann, dessen Kopfball von Kofler entschärft werden konnte. Kara spitzelte den Ball zwar ins Tor, doch Referee Altmann hatte richtigerweise ein Foul des Neo-Teamstürmers erkannt (26.).

Kurz darauf musste WAC-Verteidiger Lochosvhili nach einer unnötigen Attacke gegen Kara (traf den Rapidler mit den Stollen am Nacken) mit Rot unter die Dusche (29.).

Und der 50. Geburtstag von Rapid-Coach Didi Kühbauer entwickelte sich in dieser Phase zum Freudenfest für die Wiener: Stojkovic schickte mit einem Steilpass Ercan Kara auf die Reise, der WAC-Keeper Kofler mit einem herrlichen Heber aus spitzem Winkel überlistete - 0:2 (32.).

Die Hütteldorfer hatten alles im Griff, doch ein katastrophaler Fehlpass von Dejan Ljubicic gab den Kärntnern Hoffnung: Joveljic schnappte sich nach dem Lapsus des Rapid-Kapitäns den Ball und bediente Liendl, der mit seinem Schuss an Strebinger scheiterte. Den Nachschuss verwertete Thorsten Röcher im leeren Tor - 1:2 (39.).

Effiziente Hütteldorfer überrollen überforderte Kärntner

Die Wiener übernahmen auch nach dem Seitenwechsel sofort das Kommando: Thorsten Schick gab den ersten Schuss ab, doch Kofler hielt den Versuch des gebürtigen Steirers sicher. Auf der anderen Seite hatten die Hütteldorfer völlig auf Röcher vergessen, dessen Kopfball aber knapp am Tor vorbei ging (53.).

Im Gegenzug hätten die Gäste den alten Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellen müssen: Dejan Ljubicic war nach einer Kopfballverlängerung von Kara auf und davon, spielte einen guten Querpass auf Marcel Ritzmaier, der allerdings die Riesenchance vergab und an Kofler scheiterte (54.). Drei Minuten später machte es Linksverteidiger Maximilian Ullmann besser: Rapid schaltete über Ritzmaier blitzschnell um, Ullmann ließ mit einem Haken Pavelic ins Leere rutschen, ehe der gebürtige Linzer den Ball sehenswert im langen Eck versenkte (57.).

Wenige Augenblicke später sorgte Taxiarchis Fountas für die Entscheidung: Nach einem Fehler der Kärntner ging es schnell. Kara bediente Ljubicic, der abzog, aber an Kofler scheiterte. Der Abpraller landete beim Griechen, der ins Tor köpfelte - 1:4 (58.).

Und das muntere Festschießen der Hütteldorfer ging weiter: Kara setzte mit einer wunderbaren Seitenverlagerung Schick in Szene, der das Auge für den völlig freien Fountas hatte. Der 25-Jährige musste nur noch einschieben - 1:5 (61.). Die Hütteldorfer bekamen nicht genug vom Toreschießen und machten in der 70. Minute das halbe Dutzend voll: Jonathan Scherzer verlängerte einen Eckball von Ritzmaier unglücklich ins eigene Tor - 1:6 (70.).

Den Hütteldorfern machte die Auftaktpartie in der Meistergruppe so richtig Spaß, denn am heutigen Tag ging den Wienern alles leicht von der Hand: Der eingewechselte Arase legte quer für den ebenso eingetauschten Yusuf Demir, der nur mehr einschieben musste - 1:7 (78.). Für Scherzer gestaltete sich dieser Nachmittag besonders schrecklich, denn der Linksverteidiger traf auch in der 84. Minute mit dem Kopf ins eigene Tor zum 1:8-Endstand.

Tipico Bundesliga, 23. Runde, Meistergruppe

RZ Pellets WAC - SK Rapid Wien 1:8 (1:2)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; 0 Zuschauer; SR Altmann

Tore: Röcher (39.) bzw. Fountas (22., 58., 61.), Kara (32.), Ullmann (57.), Scherzer (70./Eigentor, 84./Eigentor), Demir (78.)

WAC: Kofler - Pavelic, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Stratznig (65./Wernitznig), Leitgeb - Röcher (65./Giorbelidze), Liendl, Peretz (40./Henriksson) - Joveljic (65./Vizinger)

Rapid: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Barac (82./Greiml), Ullmann - Petrovic, D. Ljubicic - Schick (68./Arase), Fountas (68./Knasmüllner), Ritzmaier (74./Demir) - Kara (68./Kitagawa)

Gelbe Karten: Peretz (20.), Baumgartner (43.) bzw. Barac (27.)

Rot: Lochoshvili (29.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Gerhard Pulsinger