Der TSV Hartberg hat sich am Samstagabend die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe zurückgeholt. Die Oststeirer bejubelten zu Hause einen knappen 1:0-Sieg gegen die Wiener Austria. Das Goldtor erzielte Manfred Gollner in der 86. Minute per Elfmeter. Der TSV liegt damit wieder zwei Punkte vor den Veilchen auf Rang sieben.

Flottes Duell in Hartberg

Die Anfangsphase gestaltete sich durchaus flott in der Hartberger Profertil-Arena. Den ersten Abschluss der Partie gaben die Hausherren ab: Rep zog von knapp außerhalb des Strafraums ab, doch Pentz konnte den zu zentralen Versuch sicher aufnehmen (7.). Auf der anderen Seite brachte sich Djuricin mit viel Dynamik in eine gute Abschlussposition, seinen Schuss aus spitzen Winkel konnte Swete jedoch neben das Tor lenken (11.).

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit übernahmen die Wiener immer mehr das Kommando: Djuricin tankte sich nach einem Einwurf in den Strafraum, setzte den Ball aber hauchzart am Tor vorbei (20.). Aufseiten der Hausherren probierte es Klem mit einem Volley von der Strafraumgrenze, dieser zischte aber über das Tor von Pentz (28.).

Der TSV Hartberg war dem Führungstreffer nun deutlich näher als die Veilchen: In der 33. Minute hatte Felix Luckeneder den Torschrei bereits auf den Lippen, doch sein Kopfball nach einer Ecke ging knapp über die Latte. Kurz darauf musste sich Pentz bei einem Direktschuss von Kainz strecken. In der 36. Minute landete ein Kopfball von Gollner auf der Hintertortribüne. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die Statistik 10:2 Schüsse für die Steirer an. Schlussendlich ging es aber mit einem torlosen Remis in die Pause.

Manfred Gollner entscheidet die Partie spät

In der 47. Minute war der Ball erstmals im Tor, doch der Treffer von Bakary Nimaga zählte wegen Abseits zu Recht nicht. Die Veilchen taten sich auch in der zweiten Halbzeit schwer, da die Hausherren in der Defensive sehr kompakt agierten. Doch auch die Wiener Austria präsentierte sich in der Defensive nun wesentlich stabiler als noch in der ersten Hälfte.

Nichtsdestotrotz fanden die Oststeirer nach einem Konter eine Riesenchance auf das 1:0 vor, doch Jürgen Heil traf völlig freistehend nur das Außennetz (62.). Auf der anderen Seite war Sarkaria nach einem Pass in die Tiefe auf und davon, ließ mit einer Körpertäuschung Kainz stehen, scheiterte jedoch mit seinem Versuch an Rene Swete.

Die Wiener haben nun Lunte gerochen und wollten mehr: Zunächst kam Swete gerade noch vor Wimmer an den Ball, ehe ein Schuss von Wimmer aus 16 Metern knapp am Tor vorbeizischte (72.).

Aufseiten der Austria konnte sich Patrick Pentz bei einem Schuss von Andreas Lienhart Richtung langes Eck auszeichnen (80.). Fünf Minuten später verursachte Pentz jedoch einen Elfmeter, nachdem er den eingewechselten Chabbi gefoult hatte. Manfred Gollner übernahm Verantwortung und hämmerte die Kugel mit links ins rechte Eck - 1:0 (86.).

Tipico Bundesliga, 24. Runde, Qualifikationsgruppe

TSV Prolactal Hartberg - FK Austria Wien 1:0 (0:0)

Profertil-Arena, Hartberg; 0 Zuschauer; SR Gishamer

Tor: Gollner (86./Elfmeter)

TSV Hartberg: Swete - Kainz (90.+2/Rotter), Gollner, Luckeneder, Klem - Horvat (67./Lienhart), Nimaga - Rakowitz (58./Sturm), Rep, Heil - Tadic (67./Chabbi)

Austria Wien: Pentz - Wimmer, Schösswendter, Palmer-Brown, Poulsen (80./Zwierschitz) - Demaku, Ebner (89./Handl) - Teigl, Sarkaria, Fitz (70./Zeka) - Djuricin

Gelbe Karten: Horvat (43.), Nimaga (77.), Rep (90.+2) bzw. Teigl (90.+2), Schösswendter (90.+3), Djuricin (90.+4)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Richard Purgstaller