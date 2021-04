Der SCR Altach hat in der zweiten Runde des Finaldurchgangs den ersten Sieg in der Qualifikationsgruppe eingefahren. Die Vorarlberger feierten gegen den SKN St. Pölten einen knappen 1:0-Heimsieg. Manfred Fischer gelang der spielentscheidende Treffer in der 82. Minute. Während die Altacher den vierten Sieg im sechsten Spiel unter Damir Canadi bejubelten, kassierte der SKN auch beim Comeback von Georg Zellhofer (erstmals seit Februar 2011 wieder als Trainer aktiv) eine Niederlage.

St. Pölten startet gefährlicher, doch Altach arbeitet sich ins Spiel

Beide Teams nahmen die Partie am Samstagnachmittag couragiert in Angriff. Die erste Großchance in Altach fanden die Gäste aus St. Pölten vor, bei denen Georg Zellhofer die Rückkehr auf die Trainerbank feierte. Dor Hugi kam nach einer Hereingabe von Ljubicic völlig freistehend aus acht Metern zum Abschluss, doch der Israeli schoss Altach-Keeper Kobras an (9.). Wenig später war es wieder der israelische Stürmer, der für Gefahr sorgte. Hugi zirkelte den Ball knapp am langen Eck vorbei (11.).

Die Vorarlberger kamen erstmals nach 19 Minuten gefährlich vor das St. Pöltner Tor, doch Maderner verzog völlig. Mittlerweile waren die Altacher mindestens ebenbürtig. Zunächst schoss Altach-Kapitän Netzer aus 16 Metern nur knapp daneben, ehe sich Riegler bei einem abgefälschten Haudum-Schuss ordentlich strecken musste (26.). Kurz vor dem Pausenpfiff kam Netzer nach einer Ecke gefährlich zum Kopfball, doch Blauensteiner konnte den Ball gerade noch ins Torout lenken.

Manfred Fischer erzielt sehenswertes Goldtor

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit war nicht von Höhepunkten geprägt. Für den ersten sorgte Altach-Coach Damir Canadi, der nach einer Stunde einen Vierfach-Wechsel vornahm. Danach wurde die Partie wieder etwas schwungvoller: Der eingewechselte Taylor Booth kam nach etwas mehr als einer Stunde völlig frei zum Abschluss, doch sein Versuch ging knapp über das Tor von Kobras (61.). Auf der anderen Seite verfehlte Altach-Joker Bukta das Tor der Gäste.

Für die Entscheidung sorgte Manfred Fischer in der 82. Minute. Der Steirer schanppte sich den Ball, setzte sich stark gegen mehrere Gegenspieler durch und versenkte den Ball aus gut 23 Metern per Aufsitzer im linken Eck - keine Abwehrchance für Christoph Riegler (82.). In der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Servania den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Schuss ging drüber.

Tipico Bundesliga, 24. Runde, Qualifikationsgruppe

SCR Altach - SKN St. Pölten 1:0 (0:0)

Cashpoint-Arena, Altach; 100 Zuschauer; SR Lechner

Live-Ticker SCR Altach - SKN St. Pölten

Tor: Fischer (82.)

Altach: Kobras - Dabanli, Subotic, Zwischenbrugger - Fischer, Netzer (59./Wiss), Haudum (59./Tartarotti), Edokpolor - Obasi (79./Oum Gouet) - Maderner (60./Bukta), D. Nussbaumer (60./Meilinger)

St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Maranda, Steinwender, Schulz - Luxbacher (76./Servania), Pokorny, R. Ljubicic (46./Booth) - Davies (88./Drescher), Schmidt (80./Tetteh), Hugi (76./Halper)

Gelbe Karten: Zwischenbrugger (45.+1), Canadi (90.+4) bzw. Luxbacher (24.), Davies (55.), Schmidt (69.), Pokorny (75.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: SCR Altach