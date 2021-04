Der FC Red Bull Salzburg hat auch das dritte Spiel in der laufenden Meistergruppe gewonnen und damit einen großen Schritt Richtung achten Meistertitel in Folge gemacht. Die Bullen feierten gegen einen engagierten und ebenbürtigen LASK einen 2:0-Heimsieg. Mergim Berisha (87.) und Noah Okafor (90.+3) sorgten für die späte Entscheidung in diesem Spitzenspiel.

Intensive Zweikämpfe und wenige Torchancen in der ersten Halbzeit des Liga-Hits

Von Beginn an entwickelte sich jenes zweikampfintensive Spiel, das man im Vorfeld erwartet hatte. Die Gäste aus Linz präsentierten sich äußerst mutig und spielfreudig. Die Bullen wiederum taten sich mit dem aggressiven Auftreten der Oberösterreicher sichtlich schwer und konnten keinen geordneten Spielaufbau forcieren. Gefährliche Abschlüsse ließen aber auf sich warten: Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte war Eggestein plötzlich auf dem Weg Richtung Salzburg-Tor, doch sein abgefälschter Versuch aus halbrechter Position ging deutlich am Tor vorbei (13.). Die Linzer bestimmten das Spitzenspiel und gaben wenig später den nächsten Schuss ab: Balic zog aus gut 20 Metern ab, verfehlte das Tor aber ebenso deutlich (15.).

Von den Salzburgern war in diesem Schlagerspiel, was die Offensive betrifft, herzlich wenig zu sehen. Erstmals richtig gefährlich wurde es nach 28 Minuten, als Junuzovic nach einem Konter an der Strafraumgrenze von Ranftl gefoult wurde. Referee Harkam gab den Vorteil, doch Mergim Berisha hämmerte das Leder an die Stange. Auf der anderen Seite brachte sich Husein Balic dank eines Energieanfalls in eine tolle Abschlussposition, doch Stankovic parierte seinen Versuch aus halbrechter Position im Strafraum sicher (35.).

Fünf Minuten später kam Mergim Berisha nach einer Hereingabe von Kristensen freistehend zum Kopfball, setzte diesen aber genau in die Hände von Alexander Schlager, der in dieser ersten Halbzeit herzlich wenig zu tun hatte. Absolut chancenlos wäre der LASK-Keeper bei einem Kopfball von Patson Daka in der 45. Minute gewesen: Der Sambier konnte nach einer Junuzovic-Ecke sträflich alleine köpfeln, setzte den wuchtigen Versuch aber hauchzart vorbei.

Berisha und Okafor sorgen spät für den Sieg

Ohne personelle Veränderungen kehrten beide Mannschaften zurück auf das Spielfeld. Die Linzer zeigten auch in der zweiten Halbzeit eine sehr ansprechende Leistung, traten sehr engagiert und ambitioniert auf. Lediglich in der Offensive fehlte es letztlich an der zündenden Idee, um die Bullen ernsthaft zu gefährden.

Nach etwas mehr als einer Stunde fand Thomas Goiginger dennoch eine gute Einschussmöglichkeit vor, doch sein Versuch konnte von Ramalho entscheidend geblockt werden. Der LASK reklamierte zwar vehement Handspiel, doch der Brasilianer berührte die Kugel ganz klar im Fallen - deswegen richtige Entscheidung des Schiedsrichtergespanns.

Es blieb beim offenen Schlagabtausch, der aber weiterhin ohne großartigen Torchancen über die Bühne ging. Kurz vor Schluss gelang den Bullen aber der Lucky Punch: Mwepu und Daka leiteten den Treffer ein, ehe Adeyemi den Ball im Strafraum bekam und ins Zentrum spielte. Dort versuchte Andrade zu klären, doch der LASK-Verteidiger verlängerte den Ball Richtung zweite Stange, wo Mergim Berisha goldrichtig stand und nur mehr einschießen musste. In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Okafor nach Adeyemi-Vorlage zum 2:0-Endstand (90.+3).

Ein Wiedersehen gibt es bereits in zwei Wochen, wenn die beiden Teams am 1. Mai im Cup-Finale aufeinandertreffen. Dieses findet wie gewohnt in Klagenfurt statt.

Tipico Bundesliga, 25. Runde, Meistergruppe

Red Bull Salzburg - LASK 2:0 (0:0)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 0 Zuschauer; SR Harkam

Live-Ticker Red Bull Salzburg gegen LASK

Tore: M. Berisha (87.), Okafor (90.+3)

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber (65./Bernardo), Ulmer - Bernede, Junuzovic (89./Seiwald) - Mwepu, Aaronson (74./Adeyemi) - Daka (89./Okafor), Berisha

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Eggestein (69./Reiter), Balic

Gelbe Karten: Michorl (21.), Andrade (21.), Ranftl (29.), Renner (80.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: GEPA pictures/Jasmin Walter