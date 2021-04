Keine Tore gab es am Dienstagabend in der Bundesliga-Partie zwischen dem TSV Hartberg und SKN St. Pölten, der in der laufenden Qualigruppe weiterhin sieglos bleibt und bereits seit acht Ligapartien auf einen vollen Erfolg wartet. Hartberg konnte den Vorsprung auf die Austria zumindest vorerst auf drei Punkte ausbauen.

St. Pölten findet in der ersten Halbzeit die besseren Chancen vor

Nach einem durchaus flotten Beginn flachte die Partie doch stark ab. Erst in der 20. Minute gab es den ersten gefährlichen Abschluss in diesem Spiel: Dor Hugi setzte sich nach einem langen, hohen Ball von Muhamedbegovic entschlossen gegen Manfred Gollner durch und schoss Richtung kurzes Eck, scheiterte aber an der Stange.

Neun Minuten später musste Christoph Riegler erstmals eingreifen: Flecker brachte sich nach Zuspiel von Heil in eine gute Abschlussposition, doch der St. Pölten-Keeper parierte den zentralen Versuch souverän (29.). Auf der anderen Seite fand Samuel Tetteh eine Topchance auf den Führungstreffer vor: Ljubicic legte mit viel Gefühl für Tetteh auf, der plötzlich völlig freistehend vor Swete zum Abschluss kam. Der Ghanaer agierte aber zu überhastet und schoss kläglich drüber (32.).

Sechs Minuten später mussten die Gäste ordentlich zittern, als Gollner an der zweiten Stange freistehend abziehen konnte, doch Steinwender stand aus SKN-Sicht goldrichtig und klärte auf der Linie (38.).

Hartberg kommt stärker aus der Kabine

Die Hartberger kamen mit viel Dampf aus der Kabine und fanden bereits wenige Augenblicke nach Wiederbeginn die erste Chance in Halbzeit zwei vor: Zunächst scheiterte Rep mit einem Volley an Riegler, ehe der St. Pölten-Keeper bei einem direkten Freistoß von Florian Flecker eingreifen musste (49.). Eine Minute später zog Jürgen Heil aus halblinker Position ab, aber sein Versuch drehte sich rechts über das Tor (50.).

Die Oststeirer waren mittlerweile die spielbestimmende Mannschaft, ohne aber großartig gefährlich zu werden. In der 69. Minute hatten die Hartberger aber Glück, dass ein direkter Freistoß von Hugi nur knapp am Tor vorbei ging. Dann kamen aber wieder die Schützlinge von Markus Schopp zu einem Abschluss, der es in sich hatte: Klem zog von außerhalb des Strafraums wuchtig ab, Riegler drehte das Leder über die Latte (74.).

In der Schlussphase sah Muhamedbegovic wegen Kritik seine zweite Gelbe und musste vorzeitig unter die Dusche. Am torlosen Remis änderte dieser Umstand nichts mehr.

Tipico Bundesliga, 26. Runde, Qualifikationsgruppe

TSV Prolactal Hartberg - SKN St. Pölten 0:0

Profertil-Arena, Hartberg; 0 Zuschauer; SR Schüttengruber

TSV Hartberg: Swete - Kainz, Gollner, Luckeneder, Klem - Horvat (63./Lienhart), Nimaga - Flecker (71./Horvath), Rep, Heil (90.+1/Ried) - Chabbi (71./Tadic)

St. Pölten: Riegler - Maranda, Luan (77./Luxbacher), Muhamedbegovic - Steinwender (78./Blauensteiner), Pokorny, R. Ljubicic (82./Schmidt), Schulz - Tetteh (56./Davies), Hugi, Halper (56./Booth)

Gelbe Karten: Klem (85.) bzw. Muhamedbegovic (5.), Schmidt (87.)

Gelb-Rot: Muhamedbegovic (87.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller