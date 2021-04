Keinen Sieger brachte der Schlager der 26. Bundesliga-Runde zwischen dem LASK und Rapid Wien hervor. Die beiden Rivalen trennten sich in einer intensiven und zweikampfbetonten Partie 1:1. Thomas Goiginger brachte die Linzer in Führung (63.), Christoph Knasmüllner gelang nach einem Fehler von Schlager der Ausgleich (71.). Rapid verteidigt damit den zweiten Tabellenplatz und bleibt zwei Zähler vor den Linzer Athletikern.

Intensive, aber wenig spektakuläre erste Halbzeit in Pasching

Nach einer Trauerminute für den am Dienstag verstorbenen Alfred Teinitzer (91) pfiff Referee Sebastian Gishamer den Schlager der Runde an. Und die Linzer begannen mit vier Veränderungen gegenüber dem Spiel gegen Salzburg (Filipovic, Madsen, Grgic und Potzmann neu dabei) gewohnt aggressiv und mit viel Zug zum Tor. Den ersten Warnschuss gab Ex-Rapidler Marvin Potzmann nach vier Minuten ab.

Erstmals richtig gefährlich wurde es nach einem langen Ball von Wiesinger auf Eggestein, der durchstartete und Peter Michorl mit einem feinen Heber in den Strafraum bedienen wollte, doch der Spielmacher der Athletiker verfehlte die Hereingabe hauchzart (11.). Vier Minuten später war Stojkovic bei einer gefährlichen Hereingabe von Ranftl zur Stelle (15.).

Die Partie gestaltete sich, wie im Vorfeld erwartet, sehr intensiv mit vielen Zweikämpfen und Luftduellen. In der ersten 20 Minuten machten die Hausherren in der Offensive jedoch den gefährlicheren Eindruck. Thomas Goiginger brachte sich in der 25. Minute in eine gute Schussposition und zog aus spitzem Winkel wuchtig ab, doch Strebinger zeigte sich hellwach und machte das kurze Eck zu.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde schrieben dann erstmals die Hütteldorfer an: Thorsten Schick legte zurück auf Christoph Knasmüllner, der aus 13 Metern abdrückte, doch Schlager entschärfte den strammen Versuch (32.). Kurz darauf spielte Ullmann von links ins Zentrum, wo Taxiarchis Fountas zum Abschluss kam, doch sein abgefälschter Versuch landete genau bei Alexander Schlager (36.). So endete eine intensive, aber wenig spektakuläre Halbzeit torlos.

Goiginger schießt den LASK in Front - Patzer von Schlager bringt Rapid zurück ins Spiel

Den ersten Abschluss in Halbzeit zwei gaben die Gäste aus Wien ab: Taxiarchis Fountas kam nach einem schnell abgespielten Freistoß halbrechts im Strafraum zum Abschluss, scheiterte aber an Strebinger (48.). Danach brannte es im Rapid-Strafraum lichterloh: Johannes Eggestein zog im Strafraum ab, scheiterte aber an der Stange (49.).

Auf der anderen Seite war Fountas nach einem klugen Steilpass auf und davon, brachte den Ball in den Rückraum auf Knasmüllner, der jedoch etwas überrascht wirkte und klar am Tor vorbei schoss (56.). Nach etwas mehr als einer Stunde gingen aber die Oberösterreicher in Führung: Trauner schaltete sich mit ein in die Offensive und spielte auf Michorl, der das Auge für den völlig freien Goiginger hatte. Der Salzburger ließ Ljubicic ins Leere laufen und schoss flach zum 1:0 ein (63.). Wenige Augenblicke später tankt sich Goiginger erneut durch, doch diesmal verfehlte sein Schuss das lange Eck (64.).

Zwar hatte der LASK gefühlt alles im Griff, doch der Ausgleich sollte den Rapidlern dennoch gelingen: Schlager konnte einen eigentlich harmlosen Kopfball von Kara nicht festhalten, ließ den Ball aus und servierte Knasmüllner das Leder perfekt, sodass dieser an der zweiten Stange nur mehr einschieben musste - 1:1 (71.).

Es folgte ein intensiver Schlagabtausch, denn beide Mannschaften wollten dieses Spitzenspiel für sich entscheiden. In der 79. Minute zog Ex-LASKler Maximilian Ullmann ab, aber Schlager konnte den etwas zu zentralen Versuch festhalten. Schlussendlich gab es in Pasching ein leistungsgerechtes Unentschieden, mit dem die Wiener wohl etwas besser leben können.

Tipico Bundesliga, 26. Runde, Meistergruppe

LASK - SK Rapid Wien 1:1 (0:0)

Raiffeisen-Arena, Pasching; 0 Zuschauer; SR Gishamer

Live-Ticker LASK gegen Rapid Wien

Tore: Goiginger (63.) bzw. Knasmüllner (71.)

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Grgic (72./Holland), Madsen, Potzmann (62./Andrade) - Goiginger, Eggestein (62./Balic), Michorl (85./T. Sabitzer)

Rapid: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Barac - Schick, Petrovic (71./Grahovac), D. Ljubicic, Ullmann - Knasmüllner (85./Kitagawa), Fountas (78./Arase) - Kara

Gelbe Karten: Eggestein (11.), Goiginger (52.), Wiesinger (76.), T. Sabitzer (90.+2)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media