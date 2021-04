Am 5. Spieltag traf in der „Qualigruppe“ der tipico Bundesliga, der SCR Cashpoint Altach auf den TSV Prolactal Hartberg. Und dabei kam es zu einer Punkteteilung, mit der niemand so richtig eine Freude hatte. Die Oststeirer mussten damit, fünf Runden vor Saisonschluss, die Tabellenführung an die Wiener Austria abgeben. Es gilt auch die Rieder im Auge zu behalten, die Platz zwei immer näher kommen. Bei den Altachern hat es den Anschein, dass man neben St. Pölten und der Admira, die "dritte Kraft" im Abstiegskampf ist. Dass das nicht der Fall ist, kann man schon am kommenden Dienstag beweisen. Da kommt es dann zum "Rückspiel" in Hartberg.

(Samuel Gouet sorgt mit seiner "Rakete" in der 26. Minute für die "Szene des Tages". Bakary Nimaga und die Hartberger müssen sich letztlich mit einem 2:2-Remis begnügen)

SCR dreht Gästeführung rasch um

Für beide Mannschaften steht bei dieser Begegnung sehr viel auf dem Spiel. Während es das Ziel der Hartberger ist, dem Playoff-Platz wieder ein Stück näher zu kommen, geht es für Altacher um das blanke Überleben in der Liga. Denn nach der letzten Heimpleite gegen die Admira sind die Vorarlberger wieder mitten drin im Abstiegskampf. Vom Start weg geben dann beide Teams zu erkennen, dass es das Ziel ist, hier drei Punkte gutzuschreiben. Beiderseits ist man offensiv ausgerichtet, ohne große Umschweife wird der Weg zum gegnerischen Tor gesucht. 8. Minute: Chabbi läuft Netzer, der sich ohne Fremdeinwirkung verletzt, auf und davon. Aber in letzter Instanz scheitert der Angreifer mit tunesischen Wurzeln an Altach-Keeper Kobras. Und die Schopp-Truppe bleibt am Drücker. 15. Minute: Rajko Rep schlenzt einen Flankenball über die gesamte Abwehr hinweg. Seifedin Chabbi nützt die Gunst der Stunde, per Volley markiert er das 0:1. Aber der Gastgeber kann sehr bald schon den Gleichstand herstellen. 22. Minute: TSV-Defender Gollner mit dem fürchterlichen Fehlpass, Nutznießer ist Daniel Maderner, der daraufhin zum 1:1-Ausgleich trifft. 26. Minute: Einen zur Mitte gespielten Bukta-Ball bekommen die Oststeirer nicht entscheidend geklärt. Der 23-jährige Kameruner Samuel Gouet fackelt nicht lange, aus gut und gerne 25 Metern trifft er mit knapp 100km/h zum 2:1. Was die nötige Lockerheit im Spiel der Canadi-Schützlinge mit sich bringt. Bukta und Meilinger finden auch Chancen auf einen weiteren Treffer vor - Halbzeitstand aber 2:1.

Hartberger Chancenplus - aber Altach punktet

Man darf gespannt sein, ob die Gäste im zweiten Durchgang wieder mehr Zugriff auf die Partie bekommen. Denn mit dem Altacher Tor zum 1:1, ist es dem Platzherrn doch bestens gelungen, sich formatfüllend ins Bild zu stellen. Aber die Gäste starten mit zwei frischen Kräften (Tadić und Horvath) vielversprechend. 47. Minute: Nach einem Flecker-Abschluss ist SCR-Torhüter Kobras bereits geschlagen. Aber der deutsch-türkische Verteidiger Berkay Dabanli kann gerade noch Schlimmeres verhindern. Die Steirer haben das Heft nun deutlich in der Hand. Altach agiert in der Startphase der zweiten Hälfte etwas schlafmützig. Erst nach und nach gelingt es wieder zur Balance zu finden bzw. Akzente zu setzen. Wenngleich die Oststeirer weiter das aktivere Team sind. Tadić und auf der Gegenseite Maderner lassen die Möglichkeit auf einen Treffer noch ungenützt. Aber in der 65. Minute kommt es zum 2:2-Ausgleich: Gollner hat dabei das Auge für Flecker, der dann mit dem zweiten Hartberger Erfolgserlebnis alles richtig macht. In weiterer Folge kann Altach die Begegnung offener gestalten. Aber die wirklich zwingenden Torraumszenen bleiben aus. Bis zur 81. Minute, da ist es Torschütze Flecker, der einen "Hunderter" verstreichen lässt. Danach sind die Vorarlberger darauf bedacht diesen einen Zähler festzuhalten. Was mit vereinten Kräften auch gelingen sollte - Spielendstand: 2:2. In der nächsten Runde besitzen die Hartberger gegen Altach das Heimrecht. Ankick ist am Dienstag, 27. April um 18:30 Uhr.

SCR ALTACH - TSV HARTBERG 2:2 (2:1)

Cashpoint Arena, 100 Zuseher, SR: Hameter - Obritzberger - Borucki (NÖ)

SCR Altach (5-3-2): Kobras, Dabanli, Netzer (10. Bumberger), Zwischenbrugger, Karic, Thurnwald, Gouet, Meilinger (66. Haudum), Fischer, Maderner (66. Nussbaumer), Bukta (70. Stefel)

TSV Hartberg (4-3-3): Swete, Gollner, Lienhart, Klem, Luckeneder, Horvat (46. Horvath), Flecker, Kainz, Nimaga, Rep, Chabbi (46. Tadić)

Torfolge: 0:1 (15. Chabbi), 1:1 (22. Maderner), 2:1 (26. Gouet), 2:2 (65. Flecker)

Gelbe Karten: Rep, Nimaga, Luckeneder, Tadić (alle Hartberg)

stärkste Spieler: Dabanli, Gouet, Thurnwald bzw. Luckeneder, Klem, Rep

Stimmen zum Spiel:

Damir Canadi, Trainer Altach:

"Wir hatten heute Phasen, die richtig gut waren, allerdings auch Phasen, wo wir total lethargisch gewirkt haben, so zu Beginn. Da waren wir nicht präsent. Erst mit dem Rückstand sind wir eigentlich besser ins Spiel gekommen. Schade, dass wir mit Netzer jetzt wieder einen Ausfall zu beklagen haben."

Markus Schopp, Trainer Hartberg:

"Wir haben heute dem Gegner mit unseren Abspielfehlern Leben eingehaucht und uns dann zweimal selbst bestraft. Wir als Trainerteam tun alles für Platz sieben, bei der Mannschaft hat mir heute der absolute Wille gefehlt."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo