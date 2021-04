Nach dem erfolgreichen Erhalt der Lizenz in zweiter Instanz sorgte die Wiener Austria auch auf dem Platz für positive Schlagzeilen. Die Veilchen feierten auswärts gegen die Admira einen 2:0-Sieg. Patrick Wimmer brachte die Gäste sehenswert per Fallrückzieher in Führung, ehe Vesel Demaku spät für die Entscheidung sorgte (88.). Die Admira ist damit seit sechs Bundesliga-Heimspielen sieglos.

Patrick Wimmer schießt die Austria sehenswert in Führung

Die Veilchen waren zu Beginn die tonangebende Mannschaft und fanden durch Sarkaria den ersten Abschluss vor, doch Leitner konnte den Distanzversuch entschärfen (4.). Nach einer Viertelstunde zog Dominik Fitz ab - sein Versuch von der Strafraumgrenze brachte den Admira-Keeper aber nicht in Verlegenheit.

In der 23. Minute wurde dann erstmals die Admira gefährlich: Breunig kam nach einer Hereingabe zum Kopfball, den Pentz aber parieren konnte. Die Gäste aus Wien, die ja am gestrigen Freitag in zweiter Instanz die Lizenz für die Bundesliga erhalten hatten, blieben dominant und gingen kurz vor der Pause in Führung: Die Admira-Abwehr bekam den Ball nach einer Ecke nicht weg, ehe Patrick Wimmer den Ball sehenswert per Fallrückzieher im langen Eck versenkte - 0:1 (45.+1).

Vesel Demaku entscheidet die Partie spät

Die Veilchen waren auch nach dem Seitenwechsel das etwas gefährlichere Team: Vesel Demaku fand nach einer Vorlage von Wimmer eine gute Abschlusschance vor, doch sein Schuss zischte leicht abgefälscht knapp am Tor vorbei (48.). Drei Minuten später versuchte sich Eric Martel als „Scharfschütze“, doch Andreas Leitner präsentierte sich hellwach und lenkte den Ball über die Latte (51.).

Wenig später konnte sich auf der anderen Seite Patrick Pentz auszeichnen: Roman Kerschbaum zirkelte einen Freistoß brandgefährlich Richtung Austria-Tor, doch Pentz streckte sich und verhinderte den Ausgleich (53.). Der Start in die zweiten 45 Minuten konnte sich absolut sehen lassen, da beide Mannschaften mutig und mit viel Zug nach vorne spielten.

Dem nächsten Treffer näher war jedoch die Wiener Austria: In der 68. Minute schoss Wimmer den Ball knapp an der kurzen Stange vorbei, ehe der Austria-Youngster einen Kopfball knapp über das Tor setzte (77.). Drei Minuten später verhinderte Leitner mit einer Top-Parade einen Treffer von Vesel Demaku, der im Sechzehner zum Abschluss kam (80.).

Doch auch die Admira fand eine Riesenchance vor: Andrew Wooten kam etwas glücklich aus kurzer Distanz zum Schuss, doch er traf nur die Latte (83.). Besser machten es die Gäste aus Wien: Monschein setzte sich auf der linken Seite herrlich gegen Aiwu durch und bediente Sarkaria, der das Auge für Demaku hatte. Der 21-Jährige, der heute schon einige Male angeklopft hatte, verwandelte sicher im langen Eck - 0:2 (88.).

Tipico Bundesliga, 27. Runde, Qualifikationsgruppe

FC Flyeralarm Admira - FK Austria Wien 0:2 (0:1)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; 0 Zuschauer; SR Altmann

Live-Ticker Admira gegen Austria

Tore: Wimmer (45.+1), Demaku (88.)

Admira: Leitner - Aiwu, Vorsager (63./Malicsek), Bauer - Maier (77./Datkovic), Auer (46./Ostrzolek), Kerschbaum, Spasic (45./Sax) - Starkl (63./Wooten), Kronberger - Breunig

Austria: Pentz - Teigl, Handl, Madl, Poulsen - Demaku, Martel - Wimmer, Sarkaria, Fitz (72./Ebner) - Djuricin (59./Monschein)

Gelbe Karten: Aiwu (61.), Kronberger (69.) bzw. Demaku (52.), Teigl (61.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak