Am 5. Spieltag traf in der „Meistergruppe“ der tipico Bundesliga, der SK Puntigamer Sturm Graz auf den LASK. Und dabei gelang es den Steirern mit einer kompakten Darbietung, die Linzer am begehrten dritten Tabellenplatz, abzulösen. Was letztlich nicht unwesentlich sein kann, könnte das doch einen Fixplatz in einem europäischen Bewerb mit sich bringen. Sogar der Vizemeistertitel (CL-Quali), scheint für Sturm noch möglich zu sein. Aber noch gilt es 5 Spiele zu absolvieren, demnach scheint für beide Teams noch vieles vorstellbar. Schon am kommenden Mittwoch kommt es zum "Rückspiel", mit dem Heimvorteil für den LASK.

(Beide Mannschaften, hier der Zweikampf James Holland gegen Ivan Ljubic, schenkten einander nur sehr wenig Freiraum)

Sturm schießt sich Zweitoreführung heraus

Bezüglich der internationalen Startplätze, fünf Teams befinden sich innerhalb von nur sechs Punkten, besitzt diese Begegnung richtungsweisenden Charakter. Bei den „Blackies“ hat man es vor, die letzte Heimpleite gegen Wolfsberg, vergessen zu machen. Die Linzer ihrerseits haben es auf der Agenda stehen, beim dritten Anlauf, den ersten Auswärtsdreier in der „Meistergruppe“ einzufahren. Der Gastgeber muss Geyrhofer, Ingolitsch und Wüthrich vorgeben. Bei den Linzern sind Gruber, Karamoko und Raguz weiter zum Zusehen verurteilt. Der Cupfinalist, am kommenden Samstag wartet RB Salzburg, findet bereits in der 3. Minute durch Balic, die Chance auf die Führung vor. Sturm ist zu Beginn gegen den "Angstgegner", aus den letzten 7 Spielen wird nur ein Punkt geholt, darauf aus, in der Defensive nichts anbrennen zu lassen. In der 11. Minute setzt der aufgerückte Gazibegović dann ein erstes Ausrufezeichen auf Seite der Ilzer-Truppe. Und die Heimischen bleiben am Drücker. 15. Minute: Keeper Schlager ist da bei einer Yeboah-Chance, den Abpraller setzt Jantscher dann an die Außenstange. Auf der Gegenseite setzt Kapitän Trauner nach einem Eckball, das Leder per Kopf, nur knapp vorbei. 21. Minute: Nemeth schickt den pfeilschnellen Yeboah auf die Reise, der aber in Schlussmann Schlager seinen Meister findet. 28. Minute: Jantscher zirkelt einen Freistoßball in den Fünfmeterraum. Dort kommt es dann zu einem "Ping-Pong-Treffer". Mainz-Leihgabe Nemeth köpfelt TH Schlager an, von dort gelangt das Spielgerät zu Renner, der letztlich als Eigentorschütze zum 1:0 aufscheint. Balic bzw. Yeboah kommen zu weiteren Gelegenheiten, bis es in der Nachspielzeit zum zweiten Sturm-Tor kommt. Wiesinger mit dem Strafraumfoul am umtriebigen Yeboah, Jantscher nützt die Chance und verwertet den Elfmeter zum 2:0-Halbzeitstand.

(Der wieselflinke Kelvin Yeboah, hier gegen LASK-Kapitän Gernot Trauner, war die treibende Kraft in der Offensive der Steirer)

Für den LASK war diesmal nicht mehr drin

Man darf gespannt sein, ob die Thalhammer-Schützlinge noch genügend Pfeile im Köcher haben, um eine Wende im zweiten Durchgang herbeizuführen. Was aber keine einfache Aufgabe darstellt, denn die Steirer vermitteln den Eindruck, jederzeit zuschlagen zu können. Auch nach Wiederbeginn herrscht dann eine Pattstellung. In der 54. Minute kommt es dann zu einer Vorentscheidung. Trauner soll laut des Unparteiischen ein Foul an Yeboah begangen haben. Den sehr grenzwertigen Strafstoß verwertet der Gefoulte selbst zum 3:0. Jetzt darf/muss man eine Reaktion der Gäste erwarten, ansonsten schwimmen die Felle schneller davon als man schauen kann. Der LASK strengt auch alle Bemühungen an, um doch noch einmal Spannung in das Spiel zu bringen. Aber irgendwie ist das nicht der Tag der Linzer bzw. sieht man sich mit einem sehr stark agierenden Gegner konfrontiert. Die "Blackies" mit dem deutlichen Vorsprung im Rücken, machen das cool und abgebrüht. Man lässt die Gäste anlaufen, um dann den immer gefährlichen Yeboah entsprechend einzusetzen. Mit Fortdauer der Partie sind die Heimischen dann darauf bedacht, nichts mehr anbrennen zu lassen. Dann und wann kommt der LASK in Tornähe, aber Tormann Siebenhandl agiert ohne Fehl und Tadel. Wie in der 81. Minute, als er einen Trauner-Kracher entschärft. Zumindest einmal können die Gäste dann doch anschreiben. 86. Minute: Mit Eggestein und Potzmann stehen dabei zwei eingewechselte Spieler im Mittelpunkt. Letzterer ist der, der sich mit dem 3:1, zugleich der Spielendstand, in die Schützenliste eintragen kann. In der nächsten Runde kommt es zur selben Begegnung, nur mit vertauschten Heimrecht. Ankick in der Raiffeisen Arena ist am Mittwoch, 28. April um 18:30 Uhr.

SK STURM GRAZ - LASK 3:1 (2:0)

Merkur Arena, keine Zuseher, SR: Jäger - Riedel - Witschnigg (Szbg.)

SK Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl, Gorenc-Stanković, Nemeth, Gazibegović (89. Mwepu), Dante, Kiteishvili (82. Jäger), Jantscher, Kuen, Hierländer, Ljubić, Yeboah (77. Balaj)

LASK (3-4-2-1): Schlager, Filipović (57. Andrade), Wiesinger, Trauner, Ranftl (71. Potzmann), Renner, Michorl (71. Grgic), Madsen (57. Eggestein), Holland, Balic, Goiginger (76. Reiter)

Torfolge: 1:0 (28. Renner/ET), 2:0 (45.+1 Jantscher/Elfer), 3:0 (54. Yeboah/Elfer), 3:1 (86. Potzmann)

Gelbe Karten: Jantscher bzw. Wiesinger, Reiter, Heidenreich (Co.Tr.)

stärkste Spieler: Yeboah, Gazibegović, Nemeth bzw. Holland, Balic

Stimmen zum Spiel:

Christian Ilzer, Trainer Sturm Graz:

"Wir haben in den letzten Wochen schon gezeigt, dass wir ganz gut in Form sind, waren in den letzten Spielen bei der Preisverleihung aber nicht dabei. Da haben wir nicht das zurückbekommen, was wir ins Spiel investiert haben. Das haben wir heute zum Glück umgedreht. Jetzt sind wir heiß auf's Stockerl."

Dominik Thalhammer, Trainer LASK:

"Von der 15. bis zur 75. Minute war das einfach zu wenig, nicht akzeptabel. So wie die Mannschaft gegen Ende aufgetreten ist, noch einmal gefightet hat, das war okay, aber zuvor einfach nicht. Wir müssen schleunigst zurück in die Spur."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo