Der FC Red Bull Salzburg hat erfolgreich den nächsten Schritt Richtung achten Meistertitel in Folge gesetzt. Die Bullen bejubelten am heutigen Sonntag einen 2:1-Auswärtssieg gegen den WAC. Patson Daka brachte den überlegenen Tabellenführer in Front, ehe Dejan Joveljic noch vor der Pause den überraschenden Ausgleich besorgte. Mergim Berisha sorgte kurz nach Wiederbeginn für den Siegtreffer. Salzburg bleibt damit acht Zähler vor Verfolger Rapid.

Daka bringt Bullen in Führung - Joveljic besorgt Ausgleich aus dem Nichts

Nach einer Unsicherheit von WAC-Goalie Kuttin kamen die Gäste aus Salzburg zum ersten Abschluss des Spiels, doch Enock Mwepu verfehlte das Tor der Kärntner klar (3.). Drei Minuten später spielte Mwepu einen langen Ball Richtung zweite Stange, wo Mergim Berisha zum Abschluss kam. WAC-Goalie Kuttin war aber zur Stelle und parierte (6.).

Der Serienmeister blieb am Drücker und ging in der 14. Minute in Führung: Berisha verlängerte einen langen Einwurf von Kristensen per Kopf zur zweiten Stange, wo Patson Daka einköpfeln konnte - 0:1. Der Tabellenführer war die spielbestimmende Mannschaft, kassierte dennoch aus dem Nichts den Ausgleich: Dejan Joveljic sprintete in einen zu kurzen Rückpass von Bernede, umkurvte Cican Stankovic und schob das Leder ins leere Tor - 1:1 (28.).

Nach dem überraschenden Ausgleich der Kärntner entwickelte sich eine offene Partie, wenngleich die Gäste aus Salzburg in der Offensive mehr Zug an den Tag legten. Patson Daka fand vor dem Pausenpfiff noch eine gute Gelegenheit vor, aber sein Schuss rauschte klar drüber (45.).

Keine drei Minuten nach dem Seitenwechsel ging der Serienmeister wieder in Führung: Daka konnte sich nach einem langen Ball von Kristensen viel zu leicht gegen Lochshvili durchsetzen, spielte ins Zentrum auf Mwepu, der umgehend auf Mergim Berisha weitergab. Der Deutsche schloss kompromisslos ab und stellte auf 1:2 (48.).

Salzburg bringt Sieg in Unterzahl über die Runden

Kurz darauf gelang dem WAC aber beinahe der Ausgleich: Liendl brachte einen Freistoß in gewohnter Manier gefühlvoll in den Strafraum, wo sich Baumgartner hochschraubte und aufs Tor köpfelte. Salzburg-Goalie Stankovic war aber wachsam und verhinderte den Einschlag (51.). Auf der anderen Seite verfehlte ein Schuss von Mergim Berisha das Tor von Kuttin knapp (53.).

Turbulent wurde es nach etwas mehr als einer Stunde, als der Tabellenführer eine Vierfach-Chance vorfand, doch immer war ein Bein eines Wolfsbergers dazwischen. Die Schlussphase mussten die Gäste mit einem Mann weniger bestreiten, nachdem Antoine Bernede nach einer rüden Attacke gegen Vizinger Rot gesehen hatte (72.).

Die beste Chance auf den Ausgleich fand Dejan Joveljic per Kopf vor. Der Ball des Serben ging aber über das Tor von Stakovic (86.). Schlussendlich bejubelten die Salzburger den vierten Sieg in der laufenden Meistergruppe.

Tipico Bundesliga, 27. Runde, Meistergruppe

RZ Pellets WAC - Red Bull Salzburg 1:2 (1:1)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; 0 Zuschauer; SR Lechner

Live-Ticker WAC gegen Red Bull Salzburg

Tore: Joveljic (29.) bzw. Daka (13.), Berisha (48.)

WAC: Kuttin - Novak, Baumgartner, Lochoshvili (68./Muharemovic), Giorbelidze (78./Röcher) - Wernitznig (68./Stratznig), Leitgeb, Liendl, Taferner (78./Jasic) - Vizinger, Joveljic

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Bernede, Junuzovic (81./Seiwald) - Mwepu, Aaronson - Daka (81./Adeyemi), Berisha (74./Bernardo)

Gelbe Karten: Daka (41.), Junuzovic (77.)

Rot: Bernede (72.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: GEPA pictures