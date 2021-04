Klaus Schmidt hat bei seinem Comeback als Trainer des FC Flyeralarm Admira einen Punkt bei der Wiener Austria geholt. Der Tabellenvorletzte aus der Südstadt zeigte in Wien-Favoriten eine ansprechende Leistung und hatte sogar zwei Mal Pech mit Aluminium. Für die Austria bedeutet das 0:0 gegen die Admira den Rückfall auf Platz acht.

Austria kontrolliert das Spiel - Admira trifft die Latte

Die Partie wollte in der Anfangsphase nicht so richtig Fahrt aufnehmen. Die Austria hatte etwas mehr Ballbesitz und fand auch die ersten Abschlüsse des Spiels vor, doch sowohl Georg Teigl (7.) als auch Vesel Demaku (9.) scheiterten mit ihren Distanzschüssen. Für Demaku war die Partie jedoch aufgrund einer Verletzung rasch wieder vorbei, musste der 21-Jährige doch nach elf Minuten durch Thomas Ebner ersetzt werden. In der 18. Minute probierte es Patrick Wimmer mit einem Distanzkracher, doch Leitner war wachsam und lenkte den Ball über das Tor.

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit fand die Admira - beim Trainer-Comeback von Klaus Schmidt - aber immer besser ins Spiel und näherte sich dem Führungstreffer an: Zunächst zischte ein Schuss von Emanuel Aiwu knapp am langen Eck vorbei (28.), ehe Datkovic nach einer Flanke von Kerschbaum zum Kopfball kam, der an die Latte prallte (31.).

Die beste Gelegenheit für die Veilchen in Halbzeit eins entstand eher zufällig: Nachdem gleich drei Admira-Verteidiger den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum bekamen, zog Johannes Handl aus kurzer Distanz ab, verfehlte das Tor von Leitner aber deutlich (37.). Vier Minuten später tankte sich Monschein nach einem Aiwu-Schnitzer durch und zog links im Strafraum aus spitzem Winkel ab. Sein Versuch rauschte aber knapp am langen Eck vorbei (41.).

Admira kommt dem Führungstreffer näher als die Veilchen

Die ersten Momente nach dem Seitenwechsel verliefen ohne großartige Höhepunkte und recht unspektakulär. In der 53. Minute gab es dann endlich einen Abschluss: Atanga hatte auf der rechten Seite Platz und spielte in den Rückraum auf Wooten, dessen Schuss aus zehn Metern knapp drüber ging. Auf der anderen Seite kombinierten sich die Veilchen über das Zentrum nach vorne: Wimmer spielte tief für Fitz, der mit einem schnellen Haken Datkovic aussteigen ließ. Leitner hatte mit dem zentralen Versuch des Austrianers aber keine Probleme (58.).

In der 65. Minute stieg David Atanga nach einer Flanke hoch, köpfelte aber knapp rechts am Tor vorbei. Zehn Minuten später hatten die Gäste richtig Pech: Kerschbaum brachte von rechts einen Freistoß in den Strafraum, wo sich Maximilian Breunig hochschraubte und aufs Tor köpfelte, doch wie in der ersten Halbzeit bei Datkovic prallte das Spielgerät an die Latte (75.).

Schlussendlich wurden die Bemühungen der Admira beim Trainer-Comeback von Klaus Schmidt nicht mit drei Punkten belohnt. Zumindest über einen Zähler durften sich die Panther aus der Südstadt freuen.

Tipico Bundesliga, 28. Runde, Qualifikationsgruppe

FK Austria Wien - FC Flyeralarm Admira 0:0

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer; SR Schüttengruber

Austria Wien: Pentz - Teigl, Handl, Palmer-Brown, Poulsen - Demaku (11./Ebner), Martel - Wimmer, Sarkaria, Fitz (86./Zwierschitz) - Monschein (69./Pichler)

Admira: Leitner - Aiwu, Datkovic, Bauer - Maier, Kerschbaum, Malicsek (89./Sax), Vorsager, Lukacevic - Atanga (80./Kronberger), Wooten (66./Breunig)

Gelbe Karten: Malicsek (36.), Vorsager (45.+1)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Josef Parak