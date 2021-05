Die SV Ried blieb auch im siebenten Spiel in der laufenden Qualifikationsgruppe ungeschlagen: Der Aufsteiger holte am Samstagabend ein 1:1-Remis gegen den TSV Hartberg und darf damit praktisch über den Klassenerhalt jubeln. Drei Runden vor Schluss liegen die Innviertler neun Punkte vor dem SKN St. Pölten. Hartberg führt die Qualigruppe nach wie vor an.

Wenige Höhepunkte in Hartberg

Die Rieder präsentierten sich, wie schon in den Spielen zuvor, sehr kompakt und überließen den Hausherren vorerst das Spielgerät. Der TSV probierte es mit langen Zuspielen aus der eigenen Hälfte, doch die Abwehr der Gäste agierte sattelfest. Ried-Trainer Andreas Heraf hatte heute wieder einige Umstellungen vorgenommen: So mussten etwa Grüll, Bajic, Reifeltshammer und Offenbacher auf der Bank Platz nehmen.

In einer chancenarmen Partie kamen die Oberösterreicher dem Führungstreffer nahe: In der 19. Minute scheiterte Bernd Gschweidl zunächst an Rene Swete, ehe der Hartberg-Keeper einen Schuss von Nutz aus spitzem Winkel entschärfte. Nach rund einer halben Stunde forderten die Oststeirer nach einem Zweikampf zwischen Gragger und Tadic Elfmeter, doch die Pfeife von Referee Manuel Schüttengruber blieb stumm - eine durchaus heikle Situation.

Die Oststeirer waren auch in weiterer Folge die aktivere Mannschaft, wenngleich sie sich an der kompakten Defensive der Gäste die Zähne ausbissen. Folgerichtig ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Joker Bajic sticht - Kurioser Ausgleich durch Rakowitz

Beide Trainer reagierten zur Pause: Gästecoach Andreas Heraf brachte Marco Grüll und Ante Bajic ins Spiel. Bei den Hartbergern kam Heil für Ertlthaler. Und die Wechsel aufseiten des Aufsteigers zahlten sich schnell aus: Eine Ecke von Nutz landete beim freistehenden Ante Bajic, der das Spielgerät halbrechts im Strafraum direkt übernahm und Rene Swete keine Abwehrchance ließ - 0:1 (48.).

Auf der anderen Seite konnte sich Sahin-Radlinger bei einem krachenden Freistoß von Florian Flecker auszeichnen (54.). Kurz darauf stand der Goalie der Rieder wieder im Blickpunkt, als dieser mit dem eingewechselten Chabbi zusammengestoßen war. Während einer längeren Behandlungspause wurde die blutende Lippe des Rieder Schlussmanns verarztet.

Die Hartberger schalteten in der Schlussphase nochmal einen Gang hoch und fanden durch Rakowitz eine Riesenchance vor: Der 31-Jährige kam nach einer feinen Hereingabe von Rep völlig blank zum Kopfball, setzte diesen aber knapp am Tor vorbei (77.). Der Ausgleich sollte den Hausherren dennoch gelingen: Chabbi bediente mit einer Hereingabe Stefan Rakowitz, der beim Abspiel allerdings klar im Abseits stand. Rakowitz knallte den Ball zunächst an die Latte, ehe Meisl das Leder ebenfalls an die Latte beförderte. Letztlich drückte Rakowitz den Ball irgendwie über die Linie zum 1:1-Endstand (82.).

Tipico Bundesliga, 29. Runde, Qualifikationsgruppe

TSV Hartberg - SV Ried 1:1 (0:0)

Profertil-Arena, Hartberg; 0 Zuschauer; SR Schüttengruber

Tore: Rakowitz (82.) bzw. Bajic (49.)

TSV Hartberg: Swete - Flecker, Horvat (83./Rotter), Luckeneder, Klem - Ried (60./Chabbi), Nimaga, Rep - Ertlthaler (46./Heil), Tadic, Horvath (73./Rakowitz)

SV Ried: Sahin-Radlinger - Reiner, Meisl, Boateng - Gragger (46./Bajic), Ziegl, Stosic, Haas (63./Reifeltshammer) - Nutz - Wießmeier, Gschweidl (46./Grüll)

Gelbe Karten: Gragger (45.), Bajic (72.)

