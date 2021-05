Der SCR Altach hat seinen jüngsten Negativlauf in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga beendet und Big Points im Kampf gegen den Abstieg eingefahren. Die Vorarlberger feierten am Samstag einen 2:1-Heimsieg gegen den FK Austria Wien. Für die Altacher war es der erste volle Erfolg nach einem Monat.

Altach macht aus drei Torschüssen zwei Tore

Die Altacher hatten in der Anfangsphase mehr Ballbesitz und mussten nach Lösungen in der Offensive suchen. Die Austria wiederum lauerte auf Umschaltsituationen, wenngleich diese nicht sauber fertiggespielt wurden. Torchancen gab es im Ländle aber keine zu bestaunen. Dafür gingen die Altacher mit dem ersten Torschuss in Führung: Thurnwald brachte sich mit einem geschickten Haken in eine gute Flankenposition und spielten den Ball hoch ins Zentrum, wo Maderner per Kopf für Stefan Haudum ablegte. Der Ex-LASK-Kicker zog direkt ab und versenkte das Leder im langen Eck - 1:0 (17.).

Die Gäste aus Wien agierten zwar bemüht, doch mehr als eine gute Chance für Monschein, der den Ball knapp am langen Eck vorbeischoss, wollte nicht herausschauen. Dafür durften die Hausherren kurz vor der Pause ein weiteres Mal jubeln: Edokpolor hatte nach einem Poulsen-Schnitzer viel Platz und spielte den Ball quer auf Thurnwald. Der wie schon beim ersten Tor ein gutes Auge bewies und den völlig blanken Fischer bediente. Der Salzburg hämmerte das Leder aus sieben Metern unter die Latte - 2:0 (41.).

Anschlusstreffer der Austria kommt zu spät

Ohne personelle Veränderungen kehrten beide Mannschaften zurück auf das Spielfeld. Die Gäste aus der Bundeshauptstadt kehrten mit Elan aus der Pause zurück und fanden durch Monschein die erste Topchance in Halbzeit zwei vor, doch Kobras verhinderte den Anschlusstreffer mit einem tollen Reflex. Kurz darauf wurde Monschein ideal von Fitz freigespielt, aber der Stürmer zögerte zu lange und konnte von Zwischenbrugger fair gestoppt werden (53.).

Zwei Minuten später musste Teigl in höchster Not gegen Meilinger retten, der auf und davon gewesen wäre. In der 59. Minute zog Fischer nach feiner Einzelleistung des starken Thurnwald ab, doch Pentz konnte den Versuch entschärfen. Die Altacher spielten in weiterer Folge sehr abgeklärt und ließen wenig bis gar nichts anbrennen.

In der 89. Minute fand Monschein einen weiteren Sitzer vor, aber erneut scheiterte der gebürtige Niederösterreicher freistehend an Altach-Keeper Kobras. In der Nachspielzeit war der Altach-Schlussmann bei einem Abschluss von Manprit Sarkaria machtlos.

Tipico Bundesliga, 29. Runde, Qualifikationsgruppe

SCR Altach - FK Austria Wien 2:1 (2:0)

Cashpoint-Arena, Altach; 100 Zuschauer; SR Ebner

Tore: Haudum (17.), Fischer (41.) bzw. Sarkaria (90.+3)

Altach: Kobras - Thurnwald (90.+1/Wiss), Subotic, Dabanli, Zwischenbrugger, Edokpolor - Oum Gouet (90.+1/Bukta), Haudum (76./Casar), Fischer - Meilinger (76./D. Nussbaumer), Maderner (85./Schreiner)

Austria: Pentz - Teigl, Handl (66./Madl), Palmer-Brown, Poulsen (66./Suttner) - Zwierschitz, Martel - Wimmer (75./Zeka), Sarkaria, Fitz (85./Grünwald) - Monschein

Gelbe Karten: Thurnwald (44.), Fischer (71.) bzw. Zwierschitz (30.), Martel (65.), Palmer-Brown (67.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: SCR Altach