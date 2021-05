Der LASK und die WSG Tirol trennten sich am Sonntag in einer turbulenten und verrückten Partie mit einem 3:3-Unentschieden. Dabei sorgte Referee Felix Ouschan mit zwei umstrittenen Elfmeterentscheidungen gegen den LASK für große Aufregung bei den Oberösterreichern. Die Linzer warten nun seit fünf Bundesliga-Partien auf einen vollen Erfolg. Die WSG bleibt in Pasching ungeschlagen.

Kurioses Eigentor von Filipovic bringt WSG in Front - LASK reagiert bärenstark

Die Nachmittagspartie in der Paschinger Raiffeisen-Arena ließ sich gleich gut an: Beide Teams gingen forsch an die Sache heran und fanden schnell gute Torchancen vor. Die ersten gehörten den Gästen aus Tirol: Baden Frederiksen steckte überlegt durch für Tobias Anselm, der aus 17 Metern wohl zu hektisch abschloss und an Schlager scheiterte (12.). Kurz zuvor war ein Freistoß von Rieder knapp am langen Eck vorbeigesegelt.

Auf der anderen Seite bediente Goiginger mit einem schönen Diagonalball Johannes Eggestein, dessen Kopfball am Tor vorbei ging (13.). Zehn Minuten später gingen die Gäste aus Wattens in Führung: Frederiksen spielte quer in den Strafraum, wo ein Schuss von Tobias Anselm abgefälscht und ungefährlich gemacht wurde, doch Petar Filipovic marschierte übermotiviert Richtung Ball und köpfelte seinem Torhüter Schlager die Kugel praktisch aus den Händen ins eigene Tor - ein kurioses Tor, das zu den letzten Wochen der Linzer passte.

Die Oberösterreicher reagierten mit Angriffen am laufenden Band: Zunächst scheiterte Goiginger mit einem wuchtigen und gut angetragenen Schuss an Behounek, der abblockte, ehe der WSG-Verteidiger einen Schuss von Eggestein über das Tor lenkte (28.). Kurz darauf konnte die Leihgabe von Werder Bremen die eigene Torsperre seit dem 27. Februar beenden: Grgic chippte den Ball mit viel Übersicht in den Strafraum, wo Eggestein nach einer Annahme mit der Brust per Drehschuss ins lange Eck vollendete - 1:1 (33.). Die Linzer waren in weiterer Folge drückend überlegen, ohne jedoch einen weiteren Treffer nachzulegen.

Unfassbare zweite Halbzeit mit zwei umstrittenen Elfmetern

Mit viel Schwung und hoher Intensität starteten die Linzer in die zweiten 45 Minuten. Gleich nach Seitenwechsel fanden die Hausherren zwei Topchancen vor: Zunächst schoss Dominik Reiter aus kürzester Distanz knapp drüber (47.), ehe Oswald einen gefährlichen Kopfball von Eggestein in höchster Not über das Tor drehte (48.).

Wenig später gingen die Athletiker verdient in Führung: Der einmal mehr stark aufspielende Thomas Goiginger ließ mit einer Körpertäuschung zwei Gegenspieler stehen und schlenzte das Leder von knapp außerhalb des Strafraums ins lange Eck - WSG-Keeper Oswald war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern (54.).

Der LASK hatte die Partie im Griff, doch ein umstrittener Elfmeterpfiff von Felix Ouschan brachte die Tiroler zurück ins Spiel. Der Referee hatte einen Zweikampf zwischen Trauner und Pranter als Foulspiel des LASK-Kapitäns ausgelegt. Baden Frederiksen nahm die Möglichkeit dankend an und Verwandelte mit einem souveränen Schuss ins rechte untere Eck - 2:2 (69.).

Zehn Minuten später gingen die Linzer wieder in Führung: Eine der gefürchteten "Einwurfflanken" von James Holland landete bei Gernot Trauner, der sich im Strafraum hochschraubte und den Ball per Hinterkopf im langen Eck versenkte - 3:2 (79.). Der Jubel von Gernot Trauner hielt aber nur wenige Augenblicke an, da der LASK-Kapitän nur wenig später wieder im Mittelpunkt stand und Baden Frederiksen im Strafraum legte. Felix Ouschan verhängte erneut einen umstrittenen Strafstoß und zeigte Trauner Gelb-Rot. Während der Captain der Linzer fassungslos vom Platz trottete, schoss Frederiksen erneut cool ein - 3:3 (84.). In der Nachspielzeit ließ der eingewechselte Griger die Topchance auf den Sieg aus.

Tipico Bundesliga, 29. Runde, Meistergruppe

LASK - WSG Swarovski Tirol 3:3 (1:1)

Raiffeisen-Arena, Pasching; 0 Zuschauer; SR Felix Ouschan

Tore: Eggestein (33.), Goiginger (54.), Trauner (79.) bzw. Filipovic (24./Eigentor), Baden Frederiksen (70./Elfmeter, 84./Elfmeter)

LASK: Schlager - Filipovic, Trauner, Andrade - Ranftl, Grgic (77./Madsen), Michorl (60./Holland), Renner - Reiter (84./Griger), Eggestein (60./Balic), Goiginger

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj (64./Naschberger), Petsos, Celic, Rieder (90.+2/Buchacher) - Baden Frederiksen (89./Smith), Anselm (65./Pranter)

Gelbe Karten: Trauner (31.), Filipovic (63.) bzw. Schnegg (86.)

Gelb-Rot: Trauner (82.), Thalhammer (nach Schlusspfiff)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media