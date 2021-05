Der SK Rapid Wien musste zum Abschluss der 29. Bundesliga-Runde eine späte 1:2-Heimpleite gegen den WAC hinnehmen. Marcel Ritzmaier hatte die Wiener per Freistoß in Führung gebracht, doch Liendl und Dieng drehten die Partien zugunsten der Gäste aus dem Lavanttal, die nun bis auf einen Punkt an Sturm Graz und den LASK herankommen. Rapid bleibt auf dem zweiten Tabellenplatz.

Kaum nennenswerte Szene in der ersten Halbzeit

Während sich die Partie zunächst ausgeglichen gestaltete, fand Rapid mit Fortdauer der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel: Kara hatte die erste Chance, schoss aber drüber (8.). Auf der anderen Seite verzog Wernitznig (12.). Fünf Minuten später gab es die erste Topchance für Rapid, doch Novak konnte einen Schuss von Ritzmaier gerade noch blocken (17.).

In weiterer Folge spielte sich im Hütteldorfer Allianz-Stadion herzlich wenig ab. Erst in der 34. Minute kamen die Wiener wieder einmal gefährlich nach vorne: Fountas legte ab für Ljubicic, dessen Schuss knapp am Kreuzeck vorbei ging. Auf der anderen Seite knallte Taferner den Ball meterweit drüber. Schlussendlich agierten beide Mannschaften zu fehleranfällig, sodass in der Offensive wenig Gefahr entstand.

Joker Dieng schießt den WAC spät zum Sieg

Auch nach dem Seitenwechsel tat sich im Westen Wiens recht wenig. Rapid hatte zwar mehr Ballbesitz und war aktiver, doch im letzten Drittel fehlte es an der nötigen Entschlossenheit und Kreativität. So musste eine Standardsituation für das erste Tor des Spiels sorgen: Marcel Ritzmaier zirkelte einen Freistoß aus gut 30 Metern herrlich ins rechte Eck - WAC-Goalie Kuttin war ohne Abwehrchance - 1:0 (57.).

Zehn Minuten später gab es nach einem Zweikampf zwischen Barac und Wernitznig : Michael Liendl, der seinen Vertrag zuletzt um ein weiteres Jahr verlängert hatte, trat an und versenkte das Leder souverän im rechten unteren Eck - 1:1 (68.).

Die Schlussphase mussten die Hütteldorfer mit einem Mann weniger bestreiten, nachdem Mateo Barac dem am Boden liegenden Dario Vizinger klar auf die Schulter gestiegen war und zu Recht mit Rot vom Platz flog. Dennoch hatte Rapid in der 85. Minute den Siegtreffer auf dem Fuß, doch Knasmüllner knallte das Spielgerät an die Latte.

Dafür gelang dem WAC in der Nachspielzeit der Lucky Punch: Knasmüllner verlor die Kugel, ehe Vizinger einen perfekten Stanglpass für Dieng spielte. Der Senegalese drückte den Ball über die Linie und sorgte so für den WAC-Sieg.

Tipico Bundesliga, 29. Runde, Meistergruppe

SK Rapid Wien - RZ Pellets WAC 1:2 (0:0)

Allianz-Stadion, Wien; 0 Zuschauer; SR Jäger

Tore: Ritzmaier (57.) bzw. Liendl (68./Elfmeter), Dieng (90.+1)

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Barac, Ullmann - Petrovic, D. Ljubicic (80./Grahovac) - Arase (75./Schick), Fountas (63./Knasmüllner), Ritzmaier (80./Greiml) - Kara

WAC: Kuttin - Novak, Baumgartner, Muharemovic, Giorbelidze - Wernitznig, Stratznig (70./Vielgut), Liendl, Taferner (87./Jasic) - Röcher (79./Dieng), Joveljic (70./Vizinger)

Gelbe Karten: Stojkovic (67.), Petrovic (76.) bzw. Baumgartner (24.), Muharemovic (26.), Vizinger (90.+4)

Rot: Barac (77./Tätlichkeit)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA pictures/Wien Energie