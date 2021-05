Die SV Ried darf bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende über den Klassenerhalt jubeln. Dank eines torlosen Remis' gegen die Admira können die Innviertler nicht mehr auf den letzten Tabellenplatz zurückfallen. Die Oberösterreicher sind seit acht Partien ungeschlagen, haben noch kein Spiel in der laufenden Meistergruppe verloren. Auch die Admira darf wohl mit dem Klassenerhalt planen. Zwei Runden vor Schluss haben die Schützlinge von Klaus Schmidt fünf Punkte Vorsprung auf St. Pölten.

Ried findet die besseren Torchancen vor

Andreas Heraf nahm, wie schon in den letzten Spielen, einige personelle Änderungen vor. Diesmal wechselte der Interimscoach der Rieder auf sechs Positionen. Vor einem Offensivfeuerwerk konnte man in dieser Partie ohnehin nicht ausgehen, aber Torchancen war in der josko-Arena eine absolute Rarität.

Den ersten Schuss gab es nach 25 Minuten: Marco Grüll probierte es mit einem direkten Freistoß vom linken Strafraumeck, doch Leitner machte das kurze Eck zu und verhinderte den Führungstreffer für den Aufsteiger. Kurz darauf landete ein langer Einwurf von Lercher im Strafraum bei Kennedy Boateng, dessen Kopfball aus kurzer Distanz gefährlich auf das Tor kam, doch Leitner drehte den Ball sehenswert über das Tor (26.).

In der 34. Minute wurden erneut die Rieder gefährlich: Marco Grüll setzte einen Flachschuss knapp an der rechten Stange vorbei. Ante Bajic hätte das Leder beinahe über die Linie gedrückt, verpasste aber knapp. Kurz vor der Pause wurde es nochmals brenzlig, als Stefan Nutz im Strafraum aus der Drehung abzog. Leitner konnte den abgefälschten Schuss aber parieren.

Wenige Höhepunkte auch in Halbzeit zwei

Auch nach dem Seitenwechsel wollte die Partie nicht so richtig Fahrt aufnehmen. Die Hausherren waren aber jene Mannschaft, die mehr für das Spiel machten und in der Offensive Akzente setzten. In der 54. Minute probierte es Stefan Nutz mit einem direkten Freistoß, der jedoch über das Tor zog.

Bei den Hausherren machte erneut Marco Grüll auf sich aufmerksam, der sich immer wieder über die linke Seite nach vorne tankte und für Gefahrenmomente sorgte. Die großen Torchancen blieben aber weiterhin aus.

Schlussendlich endete eine chancenarme Partie folgerichtig torlos. Dennoch durften sich die Rieder nach Schlusspfiff über den geschafften Klassenerhalt freuen. Dieser rückt auch für die Admira näher, die fünf Punkte vor dem Letzten St. Pölten liegt.

Tipico Bundesliga, 30. Runde, Qualifikationsgruppe

SV Guntamatic Ried - FC Flyeralarm Admira 0:0

josko-Arena, Ried; 0 Zuschauer; SR Weinberger

Live-Ticker SV Ried gegen Admira

SV Ried: Sahin-Radlinger - Wießmeier, Lackner, Reifeltshammer, Boateng (46./Reiner), Lercher - Ziegl, Offenbacher - Bajic, Nutz, Grüll

Admira: Leitner - Kronberger (82./Maier), Vorsager, Datkovic, Bauer, Lukacevic - Kerschbaum, Kadlec (72./Breunig), Gartner (67./Auer) - Wooten (82./Hoffer), Atanga

Gelbe Karten: Boateng (30.), Bajic (39.) bzw. Vorsager (24.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media