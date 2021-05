Der SKN St. Pölten hat es verpasst, einen immens wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. Die Niederösterreicher gaben im Heimspiel gegen den SCR Altach eine 3:1-Führung aus der Hand und mussten sich am Ende mit einem 3:3 begnügen. Altach-Stürmer Danilo Carando, der heute sein Debüt feierte, traf in der zweiten Halbzeit doppelt. Bei St. Pölten schnürte Alexander Schmidt einen Doppelpack.

St. Pölten jubelt über Blitzstart - Schmidt und Hugi beenden Torsperre

St. Pölten-Coach Gerald Baumgartner, der heute gleich sieben Umstellungen vorgenommen hatte, durfte sich über einen Traumstart freuen: Hugi setzte sich an vorderster Front entschlossen durch und steckte durch auf Schmidt, der sich perfekt von seinen Bewachern, die in dieser Situation aber eher als Beobachter agierten, löste. Der 23-Jährige nahm Maß und erzielte sein erstes Tor seit Ende Jänner - 1:0 (3.).

Und der zweite Treffer ließ nicht lange auf sich warten: Wieder waren die Altacher unsortiert - diesmal legte Schütz auf für Schmidt, der das Auge für Hugi hatte. Der Israeli konnte völlig freistehend einschießen - 2:0 (8.).

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit konnten sich die Gäste aus Vorarlberger aber stabilisieren: Manfred Fischer (13.) und Manuel Thurnwald (19.) ließen gute Torchancen liegen. In der 32. Minute kamen aber die St. Pölten dem 3:0 nahe - Dor Hugi schoss aber freistehend am Tor vorbei. Kurz vor der Pause verhinderte Riegler mit einer sehenswerten Abwehr den Anschlusstreffer durch Meilinger.

Altach-Debütant Carando lässt St. Pölten leiden

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel verkürzte Daniel Maderner per Traumtor auf 1:2. Der Altach-Stürmer legte sich den Ball ideal mit der Schulter vor und knallte das Leder aus gut 35 Metern über Riegler hinweg ins Tor. Der St. Pölten-Keeper stand jedoch etwas zu weit vor seinem Tor und konnte von der Schuld nicht ganz freigesprochen werden - 2:1 (49.).

Kurz darauf stellten die Hausherren den alten Vorsprung aber wieder her: Hugi legte per Kopf ab für Schmidt, der zum zweiten Mal an diesem Abend einnetzte - 3:1 (57.).

In der 66. Minute verkürzten die Gäste jedoch erneut: Fischer schlug eine Flanke in den Strafraum, wo der eingewechselte Danilo Carando nur mehr abstauben musste - 3:2 (66.). Sechs Minuten später durfte der Argentinier erneut jubeln: Schreiner flankte von links ins Zentrum, wo sich Carando grenzwertig gegen Muhamedbegovic aufstützte und den Ball ins Tor köpfelte - 3:3 (72.).

In der Schlussphase ging es nochmals heiß her: Riegler verhinderte mit einer tollen Parade den möglichen Siegtreffer durch Nussbaumer. Letztlich blieben die St. Pöltner auch im elften Spiel in Folge ohne Sieg und muss nun ziemlich sich mit der Relegation planen. Altach wiederum ist so gut wie durch.

Tipico Bundesliga, 30. Runde, Qualifikationsgruppe

SKN St. Pölten - SCR Altach 3:3 (2:0)

NV-Arena, St. Pölten; 0 Zuschauer; SR Eisner

Live-Ticker SKN St. Pölten gegen SCR Altach

Tore: Schmidt (3., 56.), Hugi (8.) bzw. Maderner (49.), Carando (66., 72.)

St. Pölten: Riegler - Maranda, Drescher, Muhamedbegovic (76./Asadi) - Servania, Pokorny, Schütz (62./Luxbacher), Davies (43./Schulz) - Booth (76./R. Ljubicic), Schmidt, Hugi

Altach: Kobras - Dabanli, Subotic (35./Casar), Zwischenbrugger - Thurnwald (70./Karic), Oum Gouet, Haudum, Fischer, Edokpolor (46./Schreiner) - Meilinger (46./Carando), Maderner (86./D. Nussbaumer)

Gelbe Karten: Schütz (20.), Drescher (45.+1), Maranda (69.), Servania (71.), Luxbacher (90.+4) bzw. Maderner (27.), Nussbaumer (90,+5)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: SCR Altach