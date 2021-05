Der FC Red Bull Salzburg ist zum achten Mal in Folge Meister. Die Bullen feierten am Mittwoch in der 30. Bundesliga-Runde einen 2:0-Heimsieg gegen den SK Rapid Wien. Patson Daka zeigte mit einem Doppelpack auf und erlegte die Hütteldorfer praktisch im Alleingang.

Rapid hält gut mit, doch Daka ist eiskalt

Rapid begann sehr mutig und näherte sich in der 5. Minute erstmals an: Schick hatte das Auge für Kitagawa, der aus 16 Metern über das Tor schoss. Nach einer Viertelstunde musste Strebinger erstmals eingreifen, als Daka auf Ulmer ablegte und der Salzburg-Kapitän abzog. Der Rapid-Goalie parierte aber sicher (15.). Die Anfangsphase gestaltete sich intensiv mit vielen Zweikämpfen.

Die Gäste aus Hütteldorf blieben nach wie vor giftig und gaben in Person von Grahovac den nächsten Schuss ab, doch auch der Bosnier zielte deutlich zu hoch (19.). Auf der anderen Seite war Strebinger bei einem zu kurz geratenen Rückpass von Schick aufmerksam. Die Bullen zeigten aber einmal mehr ihre Effizienz vor dem Tor und gingen nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung: Ljubicic verlor einen Zweikampf gegen Daka, der sofort den Turbo zündete und von Berisha die Kugel serviert bekam. Der Stürmer aus Sambia zog ab, Greiml fälschte den Ball unhaltbar für Strebinger ab - 1:0 (33.).

Salzburg dominiert die zweite Halbzeit - Hofmann fliegt vom Platz

Die Bullen hatten in den zweiten 45 Minuten alles im Griff und hatten in der 55. Minute Pech, dass ein Schuss von Junuzovic an der Stange landete. Wenig später erhöhte der Serienmeister aber auf 2:0. Eine Hereingabe von Kristensen landete über Umwege bei Patson Daka, der halblinks im Strafraum zum Schuss kam und diesen ins lange Eck zirkelte (56.).

Vier Minuten später hatte der Top-Torjäger gar die Riesenchance auf den Triplepack, doch der 22-Jährige scheiterte völlig unbedrängt an Richard Strebinger (60.). Wenig später verpasste Wöber sein erstes Saisontor per Kopf knapp (63.). In der Schlussphase hatte Rapid durch einen Schuss von Knasmüllner bzw. einem Kopfball von Max Hofmann die Chance, zu verkürzen, doch Stankovic war hier stets zur Stelle. In der 86. Minute flog Hofmann nach einem Schlag gegen den Hals von Kristensen mit Gelb-Rot vom Platz.

Tipico Bundesliga, 30. Runde, Meistergruppe

Red Bull Salzburg - SK Rapid Wien 2:0 (1:0)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 0 Zuschauer; SR Hameter

Tore: Daka (33., 56.)

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen (90.+1/Farkas), Ramalho, Wöber, Ulmer - Bernede (77./Bernardo), Junuzovic - Mwepu (77./Seiwald), Aaronson (90.+1/Okafor) - Daka, Berisha (66./Adeyemi)

Rapid Wien: Strebinger - Greiml (70./Sonnleitner), D. Ljubicic, M. Hofmann - Schick (65./Stojkovic), Schuster, Grahovac, Ullmann (79./Sulzbacher) - Demir, Kitagawa (70./Knasmüllner), Fountas (65./Kara)

Gelbe Karten: Grahovac (30.), Greiml (51.), M. Hofmann (79.)

Gelb-Rot: M. Hofmann (86.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: GEPA pictures