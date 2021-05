Am 9. Spieltag traf in der „Meistergruppe“ der tipico Bundesliga, die WSG Swarovski Tirol auf den RZ Pellets WAC. Und dabei gelang den Heimischen der bessere Start bzw. konnte man auch rasch vorlegen. Woraufhin die Kärntner aber zum antworten wussten. Mehr und mehr gelang es das Spiel unter Kontrolle zu bringen. Nach der 2:1-Führung deutete auch vieles auf einen Erfolg der Gäste hin. War aber nicht so, denn nach dem 2:2 hätte die WSG in der Nachspielzeit den Sack zumachen können/müssen. Aber Pranter scheitert an Torhüter Kuttin - der WAC brachte einen wichtigen Zähler unter Dach und Fach.

(Der 21-jährige Slowene Zan Rogelj brachte die WSG Tirol in der 13. Minute mit 1:0 in Führung)

Wolfsberg spielt - die WSG trifft

Die "Kristallkicker" sind zum Siegen vedammt, will man die Europachance am Leben erhalten. Aber auch für die Lavanttaler steht noch ein internationaler Startplatz am Spiel. Das Spiel verläuft vom Start weg ausgeglichen, Tormöglichkeiten gibt es vorerst keine zu vermelden. Mit der ersten Gelegenheit steht es in der 13. Minute aber 1:0. Celic mit dem bestens getimten Pass auf Rogelj, der die Wattener in Führung schießt. Der WAC agiert ohne Nachdruck, die Hausherren verteidigen erfolgreich. Aber in der 25. Minute muss es eigentlich 1:1 stehen, aber Joveljić lässt ungeahnte Schwächen erkennen. Die Stary-Truppe hat nun mehr Zugriff, die Hausherren geraten ins Hintertreffen. Aber mit vereinten Kräften können die Tiroler Schlimmeres verhindern - Halbzeitstand: 1:0.

Die Wattener vergeben einen Elfmeter (91.)

Wollen die "Wölfe" nicht doch noch auf den ungeliebten 6. Platz abrutschen, gilt es nun eine Reaktion zu zeigen. Was sich aber als keine einfache Aufgabe herausstellt, weil die Silberberger-Mannen nun wieder besser im Spiel sind. "Knipser" Baden-Frederiksen schrammt knapp am 2:0 vorbei (55.), auf der Gegenseite lässt Taferner die Chance auf das 1:1 ungenützt (57.). 62. Minute: Einen Röcher-Schuss kann Keeper Oswald nicht bändigen, Joveljić ist mit dem 1:1-Ausgleich zur Stelle. Jetzt taumeln die Hausherren in der Ecke. In der 69. Minute nimmt Joveljić ein Wattener Geschenk dankend an - 1:2. Aber die WSG bleibt dran, der eingetauschte Pranter (Assist: Anselm), erzielt in der 73. Minute den 2:2-Gleichstand. Beide Teams wollen es dann wissen. 91. Minute: Baumgartner legt Baden-Frederiksen, den Pranter-Elfmeter fischt Torhüter Kuttin aber aus der Ecke - Spielendstand: 2:2. In der letzten Runde gastiert die WSG Tirol am Samstag, 22. Mai um 17:00 Uhr bei RB Salzburg. Wolfsberg besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Sturm Graz.

WSG TIROL - WOLFSBERGER AC 2:2 (1:0)

Tivoli Stadion Tirol, keine Zuseher, SR: Julian Weinberger (Wien)

WSG Tirol: Oswald, Gugganig, Koch, Buchacher (83. Smith), Behounek, Petsos (80. Naschberger) Rieder (65. Anselm), Rogelj, Celic, Baden-Frederiksen, Dedič (65. Pranter)

Wolfsberger AC: Kuttin, Scherzer, Baumgartner, Liendl, Muharemovic, Leitgeb, Röcher, Schöfl (60. Jasic), Wernitznig, Taferner (80. Vizinger), Joveljić

Torfolge: 1:0 (13. Rogelj), 1:1 (62. Joveljić), 1:2 (69. Joveljić), 2:2 (73. Pranter)

Gelbe Karten: Naschberger, Celic bzw. Baumgartner

Gelb-Rote Karte: Baumgartner (92. WAC)

stärkste Spieler: Behounek, Rogelj, Celic bzw. Leitgeb, Röcher, Joveljić

Stimme zum Spiel:

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo