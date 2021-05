Der SK Sturm Graz hat am vorletzten Spieltag der Meistergruppe einen wichtigen 4:1-Heimsieg gegen den SK Rapid Wien gefeiert. Die Grazer drehten einen 0:1-Rückstand und machen das Rennen um den zweiten Platz so richtig spannend. Eine Runde vor Schluss liegen die Blackys punktegleich mit den Hütteldorfern auf Rang drei. Rapid liegt aufgrund des besseren Torverhältnisses noch auf dem zweiten Rang.

Sturm findet die besseren Chancen vor, doch Rapid trifft

Die Anfangsphase gestaltete sich erwartungsgemäß ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten: Zunächst musste Siebenhandl bei einem Schuss von Ullmann ran (12.), ehe sich Rapid-Goalie Strebinger bei einem Kopfball von Jantscher nach Hierländer-Flanke auszeichnen konnte (15.). Kurz darauf rauschte ein Versuch von Yeboah hauchdünn am langen Eck vorbei (16.). Drei Minuten später verfehlte Yeboah per Kopf hauchzart (19.).

In Führung gingen aber die Gäste: Fountas traf aus spitzem Winkel die Stange, ehe Kara goldrichtig stand und den Abpraller im leeren Tor versenkte - 0:1 (20.). Das Gegentor dürfte die davor überlegenen Grazer verunsichert haben, denn in weiterer Folge kam das Tor von Strebinger nicht mehr wirklich in Gefahr. Erst in der 39. Minute klopften die Hausherren wieder an, als ein Yeboah-Kopfball knapp am Tor vorbeisegelte.

Sturm dreht die Partie und fertigt Rapid ab

Kurz nach dem Seitenwechsel schrammten die Gäste aus Wien haarscharf am zweiten Treffer vorbei, als Fountas nach einer Ullmann-Flanke an die Stange geköpfelt hatte (47.). Rapid agierte jedoch etwas zu passiv und kassierte nach einem Standard den Ausgleich: Jantscher drehte einen Freistoß in den Strafraum, der über Umwege zu Kiteishvili gelangte. Der Georgier nahm halblinks im Sechzehner Maß und schoss überlegt ins lange Eck ein - 1:1 (59.).

Rapid kam nun ordentlich unter Druck: Nemeth per Kopf (63.) sowie Gazibegovic (66.) und Yeboah (69.) kamen der Führung nahe. In der 72. Minute war es dann soweit und Sturm hatte die Partie gedreht: Yeboah fälschte einen Schuss von Ljubic unhaltbar für Strebinger zum 2:1 ab. Sieben Minuten später gelang Kuen mit einem herrlichen Schlenzer ins linke Kreuzeck die Vorentscheidung - 3:1 (79.). In der Nachspielzeit stellte Ljubic gar auf 4:1 (90.+2). Rapid kassierte erstmals unter Didi Kühbauer drei Niederlagen am Stück.

Tipico Bundesliga, 31. Runde, Meistergruppe

SK Sturm Graz - SK Rapid Wien 4:1 (0:1)

Merkur-Arena, Graz; 0 Zuschauer; SR Altmann

Tore: Kiteishvili (60.), Yeboah (72.), Kuen (79.), Ljubic (90.+2) bzw. Kara (20.)

Sturm Graz: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Gorenc-Stankovic, Dante - Ljubic - Hierländer (68./Wüthrich), Kuen (87./Jäger) - Kiteishvili - Yeboah (87./Balaj), Jantscher (84./Shabanhaxhaj)

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, Greiml, D. Ljubicic, Ullmann - Petrovic, Schuster - Schick, Knasmüllner (67./Ritzmaier), Fountas (77./Demir) - Kara

Gelbe Karten: Dante (77.) bzw. Greiml (39.), Petrovic (48.), Fountas (51.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Richard Purgstaller