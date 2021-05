Serienmeister Red Bull Salzburg hat am vorletzten Spieltag der Meistergruppe einen überzeugenden 5:2-Auswärtssieg gegen den LASK eingefahren. Aufgrund des gleichzeitigen Erfolgs von Sturm gegen Rapid steht damit fest, dass der LASK nicht mehr Dritter werden kann. Vor der letzten Runde am Samstag in einer Woche liegen die Athletiker auf dem vierten Tabellenrang.

Salzburg dreht binnen 128 Sekunden einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung

Erstmals brenzlig wurde es in der Hälfte der Salzburger: Balic war nach abgefälschtem Trauner-Zuspiel auf und davon, doch Nico Mantl, der heute erstmals das Tor der Bullen hüten durfte, eilte aus seinem Tor und bereinigte stark (5.).

Was dann zwischen der 19. und 21. Minute folgte, hat man in der Bundesliga auch noch nicht oft gesehen: Zunächst netzte Eggestein nach Balic-Assist zur nicht unverdienten Führung der Hausherren ein - 1:0 (19.). Doch die Bullen schlugen postwendend zurück - und zwar doppelt. In der 20. Minute glich der Meister dank eines Slapstick-Treffers aus: Mwepu schob das Leder nach einer kuriosen Ping-Pong-Aktion ins Tor der Linzer - 1:1 (20.). Und nur 128 Sekunden nach dem Tor von Eggestein hatten die Salzburger das Spiel bereits gedreht: Adeyemi schickte Okafor auf die Reise, der im Eins gegen Eins mit Schlager cool blieb und mit etwas Glück zum 1:2 traf (21.).

Der Meister spielte auch in weiterer Folge mit hoher Intensität und ließ nicht einmal ansatzweise nach: In der 37. Minute hielt Schlager den LASK noch im Spiel, ehe Patson Daka in der 44. Minute einen Konter ideal vollendete und auf 1:3 stellte.

Gnadenlose Bullen schießen die Linzer vom Platz

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie ausgeglichen mit Offensivszenen auf beiden Seiten. Eggestein hatte in der 51. Minute eine gute Gelegenheit, brachte den Ball per Kopf aber nicht aufs Tor. Die Linzer Athletiker bewiesen Moral und gaben sich nicht auf, doch die ganz großen Torchancen ließ der Serienmeister nicht zu.

Dafür erhöhten die Mozartstädter auf 1:4. Andrade zog bei einem langgezogenen Zuspiel von Ramalho aus der eigenen Hälfte den Kürzeren gegen Adeyemi, der halbrechts im Strafraum eiskalt blieb und ins kurze Eck einschoss (67.). Kurz darauf gab es nach einem Foul von Kristensen Elfmeter für den LASK, doch Eggestein scheiterte an Mantl und der Stange. Praktisch im Gegenzug traf Karim Adeyemi zum 5:1 für die Gäste. Der Deutsche nutzte einen kapitalen Schnitzer von Trauner und staubte problemlos ab (72.).

Die Schlussphase musste der Meister nach einer Gelb-Roten Karte gegen Bernede zu zehnt bestreiten. Dominik Reiter gelang in der 84. Minute per Kopf der Treffer zum 2:5.

Tipico Bundesliga, 31. Runde, Meistergruppe

LASK - Red Bull Salzburg 2:5 (1:3)

Raiffeisen-Arena, Pasching; 0 Zuschauer; SR Lechner

Live-Ticker LASK gegen Salzburg

Tore: Eggestein (19.), Reiter (84.) bzw. Mwepu (20.), Okafor (21.), Daka (44.), Adeyemi (67., 72.)

LASK: Schlager - Filipovic, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland (60./Grgic), Michorl (76./Madsen), Renner (68./Potzmann) - Goiginger, Eggestein (76./Griger), Balic (68./Reiter)

RB Salzburg: Mantl - Kristensen (77./Farkas), Solet, Ramalho, Bernardo - Bernede, Seiwald - Mwepu (72./Aaronson), Okafor (77./Junuzovic) - Daka (84./Berisha), Adeyemi (84./Ulmer)

Gelbe Karten: Michorl (26.) bzw. Bernede (65.), Kristensen (70.)

Gelb-Rot: Bernede (74.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media