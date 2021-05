Der TSV Hartberg hat sich mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen den SKN St. Pölten den Gruppensieg in der Qualigruppe und damit das Heimrecht für das Europa-League-Playoff-Halbfinale gesichert. Philipp Sturm gelang kurz vor der Pause der entscheidende Treffer zum 1:0.

Sturm schießt Hartberg in Führung

Für den ersten Aufreger im Spiel sorgten die Gäste aus der Steiermark: Philipp Sturm kam nach einem langen Zuspiel an den Ball und bediente mit einer Hereingabe Marc Andre Schmerböck, der das Leder ins Tor drückte. Assistent Clemens Schüttengruber hatte Sturm aber im Abseits gesehen - eine strittige Entscheidung (12.).

Die Hartberger nahmen das Heft immer mehr in die Hand und kamen durch einen satten Schuss von Lukas Ried zu einer weiteren Torchance, doch St. Pölten-Keeper Gremsl drehte das Spielgerät sehenswert über das Tor (16.). In der 27. Minute hatten die Hausherren Pech, dass ein Freistoß von Halper an die Latte knallte. Kurz vor der Pause gingen die Oststeirer, die in der ersten Hälfte die besseren Möglichkeiten vorfanden, in Führung: Schmerböck spielte das Leder quer in den Strafraum, wo Philipp Sturm cool blieb und den Ball ins lange Eck schob - 0:1 (42.).

Hartberg bringt Führung in Unterzahl über die Zeit

Markus Schopp nahm zur Pause gleich drei Wechsel vor, brachte Rotter, Rakowitz und Lienhart für Gollner, Horvath und Klem ins Spiel. Für Rakowitz war die Partie aber schnell wieder vorbei, nachdem ihm Pokorny böse in den Fuß gesprungen war. Referee Schüttengruber hätte hier Rot zeigen können, beließ es aber bei Gelb.

Hartberg spielte in weiterer Folge souverän und ließ in der Defensive wenig bis gar nichts anbrennen, was allerdings auch daran lag, dass St. Pölten in der Offensive nach wie vor ideenlos agierte. In der 77. Minute sah Abdoul Yoda nach einer wilden und unfairen Attacke gegen Blauensteiner zu Recht Rot. Nichtsdestotrotz brachten die Steirer den Sieg über die Zeit.

Tipico Bundesliga, 32. Runde, Qualifikationsgruppe

SKN St. Pölten - TSV Hartberg 0:1 (0:1)

NV-Arena, St. Pölten; SR Schüttengruber

Live-Ticker SKN St. Pölten gegen TSV Hartberg

Tor: Sturm (42.)

St. Pölten: Gremsl - Steinwender, Asadi, Drescher (66./Muhamedbegovic) - Blauensteiner, Pokorny (60./R. Ljubicic), Luxbacher, Schulz (81./Servania) - Booth (60./Schmidt), Tetteh, Halper (66./Hugi)

Hartberg: Sallinger - Gölles, Gollner (46./Rotter), Huber, Klem (46./Lienhart) - Tijani, Yoda - Sturm (69./Horvat), Ried, Horvath (46./Rakowitz, 57./Ertlthaler) - Schmerböck

Gelbe Karten: Pokorny (53.)

Rot: Yoda (77.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller