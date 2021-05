Die SV Ried hat in der letzten Runde der Tipico Bundesliga einen emotionalen Heimsieg gegen die Wiener Austria gefeiert. Die Rieder drehten in der Schlussphase der Partie einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Erfolg, der die Fans in der josko-Arena toben ließ. Die Austria verliert damit das Heimrecht im Europa-League-Playoff-Halbfinale gegen den TSV Hartberg und muss am Montag auswärts ran.

Alexander Grünwald hat es schon wieder getan

Die Rieder fanden vor ihren eigenen Fans, die heute erstmals seit mehreren Monaten wieder ins Stadion durften, die erste Topchance vor: Bajic brachte mit einem herrlichen hohen Zuspiel Marco Grüll in Position, der sich mit einem Haken in eine gute Schussposition brachte, den Ball aber an die Stange setzte (15.). Kurz darauf ging die Austria in Führung: Pichler brachte das Leder von rechts in den Strafraum, wo Alexander Grünwald cool blieb und selbiges über die Linie drückte - 0:1 (17.). Der gebürtige Kärntner hatte bereits in der Vorwoche einen Treffer erzielt.

Der Austria-Kapitän konnte auch in weiterer Folge aufzeigen: In der 28. Minute scheiterte Grünwald aus gut acht Metern an Sahin-Radlinger, der bärenstark reagierte und das zweite Gegentor verhinderte. Auf der anderen Seite setzte Reifeltshammer einen Kopfball knapp daneben. Die Austria ging mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Ried dreht die Partie in der Schlussphase

Die Veilchen gaben nach dem Seitenwechsel den ersten gefährlichen Abschluss ab: Grünwald bediente Zeka, der auf der linken Seite viel Platz hatte und im Rückraum Pichler bediente. Der Salzburger schoss völlig unbedrängt knapp drüber (53.). Kurz darauf stellte Aleksandar Jukic auf 2:0 für die Austria: Der 20-Jährige nahm aus gut 25 Metern Maß und zirkelte den Ball mit links ins Tor - 0:2 (56.).

Die Wikinger wirkten nach dem zweiten Gegentreffer etwas gefrustet, doch in der 64. Minute fasste sich Stefan Nutz ein Herz und verfehlte das Tor knapp. Dank eines Patzers von Patrick Pentz schöpften die Rieder aber nochmal Hoffnung: Der Austria-Goalie konnte einen Schuss von Grüll aufs kurze Eck nicht sichern und ließ den Ball durch seine Hände rutschen - 1:2 (79.). Und die Schlussphase hatte es dann richtig in sich: Zunächst netzte Bajic zum 2:2 ein (89.), ehe Joker Manuel Kerhe nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung die Fans in der josko-Arena so richtig toben ließ und das 3:2 erzielte (90.+4).

Tipico Bundesliga, 32. Runde, Qualifikationsgruppe

SV Guntamatic Ried - FK Austria Wien 3:2 (0:1)

josko-Arena, Ried; SR Kijas

Live-Ticker SV Ried gegen Austria Wien

Tore: Grüll (79.), Bajic (89.), Kerhe (90.+4) bzw. Grünwald (17.), Jukic (56.)

SV Ried: Sahin-Radlinger - Wießmeier (90.+2/Kerhe), Reifeltshammer (68./Satin), Meisl (68./Boateng), Reiner (82./Stosic), Lercher - Ziegl, Offenbacher - Bajic, Nutz, Grüll

Austria: Pentz - Zwierschitz, Schösswendter (71./Teigl), Handl, Poulsen - Demaku (46./Martel), Ebner - Jukic (57./Sarkaria), Grünwald (75./Fitz), Zeka - Pichler (57./M. Djuricin)

Gelbe Karten: Bajic (54.), Offenbacher (55.), Kerhe (90.+5) bzw. Handl (81.), Poulsen (85.), Teigl (90.+1)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media