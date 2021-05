Der SK Rapid Wien hat sich dank eines 3:0-Heimsieges gegen den LASK zum zweiten Mal in Folge den Vizemeistertitel geschnappt. Die Hütteldorfer treten damit in der kommenden Europacup-Saison in der Champions-League-Qualifikation an. Der LASK wiederum beendet die Saison auf dem vierten Platz und steigt in der 3. Runde der Conference-League-Qualifikation ein.

Intensive erste Halbzeit

Den ersten Aufreger in Hütteldorf gab es nach fünf Minuten: Balic war nach einem Lochpass auf und davon, umkurvte Strebinger und kam im Strafraum zu Fall. Das Schiedsrichterteam erkannte eine Schwalbe des LASK-Stürmers - eine ganz heikle Entscheidung (5.). Kurz darauf dann erstmals die Hütteldorfer: Lion Schuster probierte es mit einem Schuss, der aber knapp drüber ging (9.).

Yusuf Demir tauchte nach einem Patzer von Andrade völlig freistehend vor Schlager auf, scheiterte aber am Schlussmann der Linzer (18.). Danach waren es aber die Linzer, die in diesem Spiel die besseren Chancen vorfanden: Zunächst traf Renner nach einem Konter die Latte (25.), ehe Strebinger bei einem Freistoß-Hammer von Michorl retten musste (35.). Schlussendlich ging eine intensive erste Halbzeit ohne Tore zu Ende.

Fountas und Knasmüllner schießen Rapid zum Sieg

Wenige Augenblicke nach dem Seitenwechsel gingen die Hütteldorfer in Führung: Demir nahm sich den Ball gut mit und spielte auf Stojkovic, der wiederum das Auge für Fountas hatte. Der Grieche zog im Rückraum ab und wuchtete das Leder ins Tor - 1:0 (47.). In weiterer Folge wurden die Gäste aus Oberösterreich gefährlicher, wenngleich die großen Torchancen ausblieben.

In der 69. Minute musste dann allerdings Trauner gegen den eingewechselten Knasmüllner retten. Der LASK-Kapitän verhinderte mit einer starken Grätsche das 2:0. Dieses fiel dann aber wenige Minuten später, als der eingewechselte Knasmüllner das Leder aus der Distanz im linken unteren Eck versenkte (73.). Damit war die Partie entschieden. In der letzten Minute der Nachspielzeit stellte Knasmüllner mit seinem zweiten Treffer auf 4:0.

Rapid jubelte damit über den zweiten Vizemeistertitel in Folge. Zudem sind die Hütteldorfer seit sieben Partien gegen den LASK ungeschlagen.

Tipico Bundesliga, 32. Runde, Meistergruppe

SK Rapid Wien - LASK 3:0 (0:0)

Allianz-Stadion, Wien; 3.000 Zuschauer; SR Gishamer

Tore: Fountas (47.), Knasmüllner (73., 90.+5)

Rapid Wien: Strebinger - Greiml (66./Schick), M. Hofmann, Barac (78./Sonnleitner) - Stojkovic, Schuster, Petrovic (78./D. Ljubicic), Ullmann - Demir (78./Kitagawa) - Fountas (58./Knasmüllner), Kara

LASK: Schlager - Filipovic (85./Ramsebner), Trauner, Andrade - Ranftl, Madsen, Michorl, Renner - Goiginger, Eggestein (51./Reiter), Balic (71./Griger)

Gelbe Karten: M. Hofmann (35.) bzw. Balic (6.), Renner (26.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth