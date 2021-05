Serienmeister Red Bull Salzburg hat eine bärenstarke Saison standesgemäß mit einem klaren Sieg abgeschlossen. Die Bullen feierten im Heimspiel gegen die WSG Tirol einen fulminanten 4:0-Erfolg. Mann des Spiels war Mergim Berisha, der einen Dreierpack schnürte.

Der Meister macht bereits in der ersten Hälfte alles klar

Der Meister hatte die Partie von Beginn an völlig im Griff und ging bereits nach wenigen Minuten in Führung: Okafor legte zurück auf Bernardo, der das Leder aus elf Metern ins lange Eck schlenzte - 1:0 (8.). Kurz darauf legte Adeyemi herrlich für Berisha auf, doch der Deutsche verstolperte beim Abschluss und ließ die Topchance liegen (13.).

Wenig später machte es Mergim Berisha besser und traf nach zwei schnellen Pässen in die Tiefe von Solet und Aaronson zum 2:0 (26.). Die Bullen präsentierten sich äußerst spielfreudig, doch auch die WSG konnte in der Offensive Nadelstiche setzen: In der 37. Minute scheiterte Zlatko Dedic mit einem Schuss an der Stange. Kurz vor der Pause stellte Mergim Berisha per Elfmeter auf 3:0. Zuvor war Ramalho von Koch gefoult worden.

Berisha macht den Dreierpack perfekt

Den ersten Schuss in Halbzeit zwei gaben die Gäste ab: Frederiksen zog ansatzlos mit links ab, scheiterte aber an Mantl (50.). Weiterhin spielbestimmend waren aber die Hausherren aus der Mozartstadt, die alles im Griff hatten. In der 66. Minute schnürte Mergim Berisha gar den Triplepack: Aaronson setzte sich gleich gegen drei Gegenspieler durch und spielte quer auf Berisha, der cool ins kurze Eck einschoss - 4:0 (66.).

Kurz darauf scheiterte der eingewechselte Sekou Koita, der heute nach seiner Dopingsperre erstmals wieder spielen durfte, freistehend an Ozegovic (70.). Schlussendlich blieb es beim letzten Spiel von Cheftrainer Jesse Marsch beim klaren 4:0-Sieg der Bullen.

Tipico Bundesliga, 32. Runde, Meistergruppe

Red Bull Salzburg - WSG Swarovski Tirol 4:0 (3:0)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 3.000 Zuschauer; SR Ciochirca

Live-Ticker Salzburg gegen WSG Tirol

Tore: Bernardo (8.), M. Berisha (26., 43./Elfmeter, 66.)

RB Salzburg: Mantl - Kristensen (65./Farkas), Solet, Ramalho (74./Daka), Ulmer - Junuzovic (65./Camara), Bernardo - Okafor (64./Mwepu), Aaronson - M. Berisha (69./Koita), Adeyemi

WSG Tirol: Ozegovic - Koch, Behounek, Gugganig, Smith (77./Gölles) - Rogelj (88./Hager), Petsos, Naschberger (63./Toplitsch), Pranter (63./Rieder) - Frederiksen, Dedic (63./Anselm)

Gelbe Karten: Bernardo (87.) bzw. Gugganig (15.), Rogelj (38.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: GEPA pictures/Jasmin Walter