Am 10. und zugleich letzten Spieltag traf in der „Qualigruppe“ der tipico Bundesliga, der FC Flyeralarm Admira auf den SCR Cashpoint Altach. Und dabei gelang es den Südstädtern sage und schreibe 16 coronabedingte Ausfälle zu kompensieren. Hut ab vor dieser einsatzbereiten, stark ersatzgeschwächten Truppe. Die Altacher waren zwar über weite Strecken der Chef am Platz, geworden ist es aber nur ein Zähler. Bei der Admira darf man nun gespannt sein, wer als neuer Trainer aus dem Hut gezaubert wird? Viel spricht für Andy Herzog, übernimmt er erstmalig eine Clubmannschaft?

(Sehr groß war die Freude bei allen Akteuren, endlich wieder vor zumindest halbvollen Rängen kicken zu dürfen)

1.940 Zuseher in Maria Enzersdorf

Coronabedingt muss die Admira gleich 16 Mann (!) aus dem Profikader vorgeben. So müssen Akteure aus der Juniors-Truppe bzw. U-18, in die Presche springen. Trainer Schmidt bekommt nach nur 5 Spielen den Laufpass, demnach ist das auch unerwartet, seine Abschiedsvorstellung. 4. Minute: Bukta bringt den Ball zur Mitte, danach stellt Malicsek seinen Keeper Leitner auf den Prüfstand. Altach bleibt am Drücker, aber die dezmierten Südstädter halten dagegen. Die wirklich prickelnden Strafraumszenen bleiben vorerst aber aus. Die Vorarlberger sind das klar spielbestimmende Team, aber in letzter Instanz klappt das nicht mit dem Kreieren von Torchancen. Bis zur 38. Minute: Edokpolor spielt den freistehenden Nussbaumer an, aber der befördert das Spielgerät aus vier Meter an das Quergebälk. So geht es anstatt mit dem 0:1, auch Casar lässt noch eine Altach-Gelegenheit ungenützt, mit dem 0:0 in die Halbzeitpause.

(Gerade einmal fünf Spiele lang dauerte das Gastspiel von Trainer Klaus Schmidt bei der Admira. Eine Entscheidung, die vielerorts nicht nachvollziehbar ist)

Die Admira erfightet sich einen Punkt

Der zweite Durchgang beginnt dann mit einem Knalleffekt. 49. Minute: Schlussmann Casali legt Spasić im Strafraum, Breunig lässt sich die Chance des Elfmeters nicht nehmen und markiert das 1:0. Aber die Canadi-Truppe versteht es rasch eine Antwort zu geben. Nussbaumer und Casar vergeben noch, aber in der 60. Minute kommt es zum Ausgleich. Maderner bedient aus Abseitsposition Fischer, der für den 1:1-Gleichstand verantwortlich zeichnet. Aber die Admira kann nun die Stirn bieten. 71. Minute: Nach Ganda-Assist zimmert Hausjell das Leder an die Querlatte. Danach sind es wieder die Gäste, die die besseren Anteile verbuchen. Aber die Admiraner lassen nichts mehr anbrennen - Spielendstand: 1:1. Die Meisterschaft 20/21 ist damit gelaufen. Die Hinrunde der Spielzeit 21/22 startet am Wochenende 23. - 25. Juli und endet am 12. Dezember. Ab dem 11. Feber kommt die Rückrunde zur Austragung.

FC ADMIRA WACKER - SCR ALTACH 1:1 (0:0)

BSFZ Arena/Südstadt, 1.940 Zuseher, SR: Julian Weinberger (Wien)

Admira Wacker: Leitner, Koller, Buchta (81. Turi), Malicsek, Spasić, Lukačević, Datković, Gartner (82. Tomić), Hausjell (72. Zdichynec), Breunig (91. Kalajdzic), Ganda (81. Gattermayer)

SCR Altach: Casali, Dabanli, Schreiner (57. Fischer), Edokpolor, Zwischenbrugger, Oum Gouet, Casar (64. Tartarotti), Haudum, Stefel (57. Meilinger), Nussbaumer (57. Maderner), Bukta (83. Carando)

Torfolge: 1:0 (49. Breunig), 1:1 (60. Fischer/Elfer)

Gelbe Karten: Zdichynec bzw. Nussbaumer

stärkste Spieler: Leitner, Spasić, Datković bzw. Edokpolor, Haudum, Oum Gouet

Stimmen zum Spiel:

Max Breunig, Torschütze Admira:

"Es ist super schön wieder mit den Fans feiern zu können, ich hoffe wir konnten sie mit dem Remis heute glücklich machen. Die Vorbereitung zum heutigen Spiel war natürlich schwer, wir konnten aufgrund des Corona-Clusters nur einmal davor trainieren. Umso glücklicher sind wir über das heutige Ergebnis."

Manfred Fischer, Torschütze Altach:

"Es will im Fußball keiner verlieren, jeder will gewinnen. Heute war richtig viel Emotion drin, auch wegen den Fans, es war einfach ein geiles Spiel. Riesen Lob an die Admira, die hat da mit jungen Spielern alles gegeben und super gespielt. Es macht so Spaß wieder vor Fans zu spielen."

