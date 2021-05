Am 10. und zugleich letzten Spieltag traf in der „Meistergruppe“ der tipico Bundesliga, der RZ Pellets WAC auf den SK Puntigamer Sturm Graz. Und dabei kam es vor 3.000 Zusehern zu einer sehr kurzweiligen Begegnung. Anfangs lief das Spiel ausgeglichen ab. Aber mit dem Wolfsberger Platzverweis in der 28. Minute, übernahmen mehr und mehr die Steirer das Kommando. Zwar gelang es den "Wölfen" in Führung zu gehen, aber letztlich war dann gegen den Sturm-Erfolg kein Kraut gewachsen. Was heißt, dass Sturm in der Conference oder Euroleague mit dabei ist. Der WAC muss Überstunden verrichten, gegen Hartberg oder die Austria geht es um das letzte EC-Ticket.

(Hartumkämpfte Zweikämpfe gab es nicht nur am Boden, sondern sehr oft auch im ersten Stock)

Wolfsberg trifft mit einem Spieler weniger

Beim Saisonausklag, erstmalig wieder vor Zusehern, haben beide Teams noch die Möglichkeit, sich tabellarisch zu verbessern. Entsprechend mit offenen Visier geht man auch an die Sache heran. Vom Start weg entwickelt sich ein sehr flott geführtes "Packderby". Beide Defensiv-Abteilungen agieren makellos, demzufolge bleiben vorerst die wirklich prickelnden Torraumszenen aus. Dann kommt die 27. Minute: Kuen und Yeboah lassen Topgelegenheiten auf das 0:1 verstreichen. Mit der nächsten Aktion kommt zu einem herben Röcher-Foul an Gazibegovic. Da waren es nur mehr zehn Wolfsberger. In Überzahl stellt dann Ljubić, WAC-Keeper Kuttin auf den Prüfstand. 36. Minute: Entlastungsangriff der Hausherren, letztlich ist es Joveljić, der das Leder zum 1:0 im Winkel versenkt. Mit diesem Spielstand geht es ab in die Halbzeitpause.

(Das Bild täuscht - zumeist waren es die Grazer, die sich einen entscheidenden Vorteil erarbeiten können)

Sturm erhöht nun die Schlagzahl

Gelingt es der Ilzer-Truppe im zweiten Durchgang, aus der spielerischen Überlegenheit, auch Kapital zu schlagen? Die "Wölfe", mit Platz vier vor den Augen, werfen aber alles verfügbare in die Waagschale. Dann kommt die 54. Minute: Kuen mit dem scharfen Querpass, den Scherzer zum 1:1-Ausgleich ins eigene Tor befördert. 59. Minute: Den Kiteishvili-Kopfball kann Kuttin nicht festhalten, Yeboah ist zur Stelle und markiert das 1:2. Was die Stary-Mannen nachfolgend doch aus der Bahn wirft. 67. Minute: Yeboah hat viel Spaß mit beinahe der gesamten WAC-Abwehr - neuer Spielstand: 1:3. Was dann doch so etwas wie eine Vorentscheidung war. In Unterzahl gelingt es dem WAC nicht mehr, Sturm noch an den Hörnern zu packen. 80. Minute: Novak-Handspiel im Strafraum - den Balaj-Elfmeter kann Torhüter Kuttin aber parieren - Spielendstand: 1:3. Die Meisterschaft 20/21 ist damit gelaufen. Die Hinrunde der Spielzeit 21/22 startet am Wochenende 23. - 25. Juli und endet am 12. Dezember. Ab dem 11. Feber kommt die Rückrunde zur Austragung.

WOLFSBERGER AC - SK STURM GRAZ 1:3 (1:0)

Lavanttal-Arena, 3.000 Zuseher, SR: Markus Hameter (NÖ)

Wolfsberger AC: Kuttin, Scherzer, Novak, Liendl (69. Stratznig), Muharemovic, Leitgeb, Röcher, Schöfl, Wernitznig (74. Giorbelidze), Taferner (74. Jasic), Joveljić (69. Vizinger)

Sturm Graz: Siebenhandl, Gorenc-Stanković, Nemeth, Gazibegović, Dante (55. Wüthrich), Kiteishvili, Jantscher (77. Jäger), Kuen (77. Huspek), Hierländer (71. Stückler), Ljubić, Yeboah (71. Balaj)

Torfolge: 1:0 (36. Joveljić), 1:1 (54. Scherzer/ET), 1:2 (59. Yeboah), 1:3 (67. Yeboah)

Gelbe Karten: Stary (Tr.), Leitgeb, Vizinger bzw. Yeboah, Jantscher

Rote Karte: Röcher (28. WAC)

stärkste Spieler: Novak, Leitgeb bzw. Nemeth, Ljubić, Gazibegović

Stimme zum Spiel:

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo