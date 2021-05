Der FK Austria Wien hat sich mit einem überzeugenden 3:0-Auswärtssieg gegen den TSV Hartberg das Ticket für das ligainterne Europacup-Playoff-Finale gesichert. Bereits am Donnerstag um 19 Uhr treffen die Veilchen im Hinspiel zu Hause auf den WAC. Am Sonntag um 17 Uhr steigt das Rückspiel in der Lavanttal-Arena. Der Sieger darf in der zweiten Runde der Conference-League-Quali antreten.

Austria dominiert die erste Halbzeit - Hartberg lässt einiges vermissen

Wie Wiener Austria war in der ersten Halbzeit die klar überlegene Mannschaft und fand bereits in der Anfangsphase gute Torchancen vor. In der 7. Minute verfehlte Martel die rechte Stange knapp, ehe Schösswendter nur wenig später am Tor vorbeiköpfelte (11.). Fünf Minuten später konnte Swete mit einer Glanztat gegen Wimmer retten (16.).

Während die Gäste aus Wien das Spiel weiterhin fest im Griff hatten, konnten die Oststeirer kaum bis gar nicht für Entlastung sorgen. Und die Angriffe der Violetten wurden immer gefährlicher: Nachdem Djuricin in der 32. und 33. Minute erneut am Führungstreffer scheiterte, ging die Austria kurz darauf völlig verdient in Führung: Sarkaria und Djuricin kombinierten sich sehenswert per Doppelpass in den Strafraum, wo Djuricin auf Wimmer querlegte. Der 19-Jährige musste den Ball nur mehr über die Linie drücken - 0:1 (35.).

Hartberg konnte in der Schlussphase zwar etwas zulegen, doch mehr als eine Halbchance durch Rep, dessen Schuss knapp neben das Tor gelenkt wurde, gelang den Hausherren in der ersten Halbzeit nichts. Der 0:1-Rückstand war für die Schützlinge von Markus Schopp schmeichelhaft.

Fitz erzielt Traumtor - Joker Pichler sorgt für die Entscheidung

Die Hartberger nahmen die zweiten 45 Minuten zwar mit Engagement in Angriff, doch nur wenige Augenblicke nach dem Seitenwechsel gelang Dominik Fitz mit einem Kunstschuss der Treffer zum 0:2. Ertlthaler köpfelte den Ball unglücklich in den Lauf von Fitz, der aus 40 Metern Maß nahm und den Heber über Swete hinweg im Tor versenkte (51.).

Danach war der Anfangsschwung der Hausherren schon wieder verpufft und die Austria übernahm wie vor der Halbzeit das Kommando: In der 60. Minute schrammte Sarkaria um Millimeter am 0:3 vorbei, da sein Schuss hauchzart am langen Eck vorbeirauschte.

In der 68. Minute waren es aber die Hartberger, die beinahe den Ausgleich bejubeln durften: Der eingewechselte Dario Tadic kam nach einer Flanke zum Direktschuss, setzte den Ball jedoch ans Außennetz. Zwei Minuten später setzte Rep einen Kopfball hauchzart vorbei. Für die endgültige Entscheidung sorgte der eingewechselte Pichler in der 78. Minute. Kurz darauf übersah Altmann ein Handspiel von Pichler im Strafraum. Schlussendlich siegte die Austria aber hochverdient 3:0.

Europa-League-Playoff, Halbfinale

TSV Prolactal Hartberg - FK Austria Wien 0:3 (0:1)

Profertil-Arena, Hartberg; 1.500 Zuschauer; SR Altmann

Live-Ticker TSV Hartberg - Austria Wien

Tore: Wimmer (35.), Fitz (51.), Pichler (78.)

TSV Hartberg: Swete - Kainz, Gollner, Luckeneder, Klem (90.+2/Rotter)- Horvat (76./Ried), Nimaga (62./Heil) - Flecker, Rep, Horvath (46./Ertlthaler) - Chabbi (62./Tadic)

Austria Wien: Pentz - Teigl (84./Ebner), Schösswendter, Palmer-Brown, Suttner - Martel, Demaku - Sarkaria (84./Grünwald), Fitz, Wimmer (87./Zeka) - Djuricin (68./Pichler)

Gelbe Karten: Gollner (15.), Rep (21.) bzw. Teigl (12.), Suttner (60.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller