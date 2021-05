Beim Europacup-Playoff-Final-Hinspiel trafen der FK Austria Wien und der RZ Pellets WAC aufeinander. Und dabei gelang es den "Violetten" mit einer sehr abgeklärten Darbietung, den Grundstein für das internationale Geschäft zu legen. Die Lavanttaler benötigen einen deutlichen Leistungsschub, soll das noch was werden im Rückspiel. Der Sieger dieses Duells steigt dann in die 2. Quali-Runde der neuen Conference-League ein. Da gilt es dann noch drei Hürden zu überwinden, um in die Gruppenphase zu kommen. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge spricht alles für die Mannen vom Verteilerkreis.

(Punktgenau abgeliefert! Die Wiener Austria ist drauf und dran das Europacup-Ticket im letzten Moment doch noch zu lösen)

Ein zahnloser Wolfsberger Auftritt

Für beide Mannschaften geht es darum, nach einer durchwachsenen Saison doch noch noch den Sprung auf den europäischen Zug zu bewerkstelligen. Erster Angriff - erster Treffer in der 2. Minute: Poulsen zirkelt das Spielgerät zur Mitte - Sarkaria ist per Kopf mit dem raschen 1:0 zur Stelle. Die Stary-Truppe wirkt danach geschockt bzw. völlig unorganisiert. Die Austria agiert sehr aggressiv und auch zielorientiert. Djuricin verzieht knapp (10.), danach können sich die Gäste aber besser in Szene setzen. Zu einer Tormöglichkeit sollte es vorerst aber nicht reichen. Aber auch die "Veilchen" lassen den Esprit der Anfangsphase jetzt vermissen. Der hellwache Djuricin lässt die Chance auf das zweite Tor aus (35.). So geht es mit dem knappen Eintorevorsprung in die Halbzeitpause.

Die Austria mit Vorteilen in allen Belangen

Die Wolfsberger sind gut daran beraten, einen Gang höher zu schalten, ansonsten könnte das "Kapitel-Europa" ganz schnell vom Tisch sein. 53 Sekunden sind gespielt, da steht es 2:0 - Torschütze Marco Djuricin, der aus 16 Metern trifft. Jetzt sind die Stöger-Mannen wieder der uneingeschränkte Chef am Platz. Was nicht wirklich zu einer Verbesserung im Spiel der Kärntner, die immer noch einer Torgelegenheit hinterher hecheln, beiträgt. Die Austria agiert weiter im Vorwärtsgang, man will es wissen - ein dritter Treffer soll her. 72. Minute: Sarkaria bedient Djuricin, der alles richtig macht und das 3:0 erzielt. Der WAC ist völlig im Eck. Pichler trifft in der 75., wie auch Fitz in der 81. Minute, nur den Torpfosten. In der 83. Minute dann die erste WAC-Chance, die Dieng aber ungenützt lässt. So bleibt es letztlich beim 3:0. Die Planungen der Austria können durchaus schon den Europacup beinhalten. Das Rückspiel, diesmal mit Heimvorteil für Wolfsberg, geht am Sonntag, 30. Mai über die Bühne. Ankick ist um 17:00 Uhr.

FK AUSTRIA WIEN - WOLFSBERGER AC 3:0 (1:0)

Generali-Arena, 3.000 Zuseher, SR: Manuel Schüttengruber (OÖ)

Austria Wien (4-2-3-1): Pentz, Palmer-Brown, Poulsen (60. Suttner), Martel, Teigl, Handl, Demaku, Wimmer (73. Pichler), Fitz (84. Grünwald), Sarkaria (84. Jukic), Djuricin (73. Monschein)

RZ Pellets WAC (4-3-1-2): Kuttin, Giorbelidze, Baumgartner, Novak, Liendl, Muharemovic, Leitgeb, Wernitznig (76. Dieng), Taferner (46. Vielgut), Joveljić, Vizinger

Torfolge: 1:0 (2. Sarkaria), 2:0 (46. Djuricin), 3:0 (72. Djuricin)

Gelbe Karten: Wimmer, Djuricin, Fitz bzw. Taferner, Wernitznig

stärkste Spieler: Austria Pauschallob!

Stimmen zum Spiel:

Manprit Sarkaria, Torschütze Austria:

„Ein Spiel haben wir noch, da hole ich noch einmal alles raus und werde das Beste geben. Der Wille war heute da und der hat den Unterschied ausgemacht. Wir dürfen uns aber nicht zu sicher sein und jetzt gilt es für uns, am Sonntag noch einmal eine gute Leistung abzurufen, vielleicht sogar eine noch bessere als heute.“

Mario Leitgeb, Mittelfeld Wolfsberg:

„Es war natürlich nicht damit zu rechnen, hier mit drei Gegentoren heimzufahren. Wir haben ordentlich gespielt, sind dann aber einfach nicht ins letzte Drittel gekommen. Hinten haben wir aber gespielt wie im Kindergarten, so hätten wir gegen jeden verloren. Wir halten jetzt nicht mehr viele Trümpfe in der Hand, aufgeben werden wir aber nicht.“

ZUM Ligaportal Live Ticker

Photocredit: Josef Parak

by: Ligaportal/Roo