Das Fußballwunder blieb aus, der SKN St. Pölten steigt nach fünf Jahren im Oberhaus in die 2. Liga ab. Austria Klagenfurt wiederum jubelt dank des grandiosen 4:0-Erfolgs im Hinspiel über den Aufstieg in die Bundesliga. St. Pölten ließ auch im heutigen Rückspiel einiges vermissen und kam nicht über ein torloses Remis hinaus.

Erste Halbzeit geht ohne Torschuss zu Ende

St. Pölten hatte zu Beginn des Spiels zwar mehr Ballbesitz, doch die erste Torchance fanden die Gäste vor: Markus Pink kam mit viel Ballglück in eine gute Abschlussposition, doch sein Versuch rauschte knapp am kurzen Eck vorbei (15.). Die Klagenfurter überließen den Hausherren das Spielgerät, kamen aber nie in Gefahr, weil der Bundesligist in der Offensive ideenlos agierte. Vereinzelt konnten die Wölfe zwar gefährlich ins Angriffsdrittel vorstoßen, doch zumeist fehlte es am entscheidenden Zuspiel - so auch nach einem starken Vorstoß von Kofi Schulz (32.).

Die Niederösterreicher agierten auch in weiterer Folge viel zu harmlos, sodass die Klagenfurter nach wie vor problemlos Richtung Bundesliga marschierten. Schlussendlich ging die erste Halbzeit ohne einen einzigen Schuss auf eines der beiden Tor zu Ende.

Markus Pink schießt die Klagenfurter erneut zum Sieg

Die erste Topchance nach dem Seitenwechsel fand der "Noch-Bundesligist" vor: Eine Kopfballverlängerung landete bei Kofi Schulz, der aus kurzer Distanz an die Latte köpfelte (54.). Diese Chance änderte aber nichts an der Tatsache, dass St. Pölten weiterhin völlig ungefährlich agierte. Die Gäste aus Kärnten wiederum standen hinten kompakt und ließen nach wie vor wenig bis gar nichts zu.

Dann hatten die St. Pöltner sogar Glück, dass Referee Lechner ein Elfmeterfoul von Asadi an Hütter übersehen hatte. In der Schlussphase stellte Markus Pink mit einem Schuss ins lange Eck auf 0:1 (86.). Wenig später flog Robert Ljubicic nach einem völlig unnötigen und brutalen Foul an Markus Pink mit Rot vom Platz (88.).

Relegation, Rückspiel

SKN St. Pölten - SK Austria Klagenfurt 0:1 (0:0)

NV-Arena, St. Pölten; SR Lechner

Tor: Pink (86.)

SKN St. Pölten: Gremsl - Maranda, Muhamedbegovic, Schulz - Luxbacher (58./Asadi), Schütz (52./Tetteh), Booth (77./Halper), R. Ljubicic, Servania (52./Blauensteiner) - Schmidt, Hugy

A. Klagenfurt: Menzel - Moreira, Gkezos, Mahrer - Greil (72./Hadzic), Timossi Andersson (60./Paul), Cvetko, Rusek, Straudi, Miesenböck (58./Hütter, 72./Saravanja) - Pink

Gelbe Karten: Muhamedbegovic (7.), Luxbacher (26.), Schütz (41.), Servania (49.) bzw. Miesenböck (35.), Pacult (74./Trainer), Moreira (76.)

Rot: R. Ljubicic (88.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media