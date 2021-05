Der FK Austria Wien hat sich souverän das letzte Europacup-Ticket gesichert. Drei Tage nach dem klaren 3:0-Erfolg im Hinspiel setzten sich die Veilchen auch im Rückspiel gegen Bundesliga-Konkurrent WAC durch. Die Wiener konnten damit eine schwierige Saison retten und steigen in der kommenden Saison in der zweiten Runde der Qualifikation für die neue UEFA Europa Conference League ein.

Im Lavanttal kochen die Emotionen hoch

Die Gäste aus Wien agierten mit dem komfortablen 3:0-Vorsprung im Rücken zunächst abwartend und überließen den Kärntnern das Spielgerät. In der 5. Minute gaben die Wölfe den ersten Schuss ab, doch Pentz hatte mit dem zentralen Versuch von Vizinger kein Problem (5.). In Führung gingen aber die Veilchen: Marco Djuricin hämmerte einen Strafstoß unhaltbar zum 0:1 in die Tormitte (24.). Teigl hatte den Elfmeter herausgeholt.

Nur 70 Sekunden später gelang dem WAC aber bereist der Ausgleich: Taferner bediente mit einem perfekten Pass Joveljic, der im Strafraum viel Platz hatte und überlegt ins lange Eck einschoss - 1:1 (25.). Nachdem ein abgefälschter Freistoß von Liendl haarscharf am Tor vorbeigezogen war, zückte Referee Harkam nach einem überharten Foul von Leitgeb an Wimmer die Rote Karte. Eine völlig korrekte Entscheidung: Der 32-Jährige war dem Youngster auf die Achillessehne gestiegen.

In weiterer Folge kochten bei den Hausherren die Emotionen etwas hoch: WAC-Präsident Dietmar Riegler wurde von Schiedsrichter Harkam in die Katakomben bzw. auf die Tribüne verwiesen.

Austria lässt in Überzahl nichts anbrennen

Für den ersten Aufreger nach der Pause sorgte Christopher Wernitznig, dessen Flanke sich gefährlich Richtung Tor von Pentz senkte, aber an die Latte prallte (47.). Auf der anderen Seite legte Wimmer, der nach einem Pass in die Tiefe auf und davon war, uneigennützig für Djuricin ab, der allerdings nicht ins leere Tor traf und an der Stange scheiterte (54.).

Der eingewechselte Christoph Monschein sorgte in der 68. Minute für die endgültige Entscheidung in diesem Duell um das letzten Europacup-Ticket: Nur eine Minute nach seiner Einwechslung bekam er den Ball von Martel und knallte den Ball humorlos ins kurze Eck unter die Latte - 1:2 (68.). Die Veilchen ließen daraufhin nichts mehr anbrennen und brachten die Führung souverän über die Zeit.

Europacup-Playoff-Finale, Rückspiel

Wolfsberger AC - FK Austria Wien 1:2 (1:1)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; 2.100 Zuschauer; SR Harkam

Live-Ticker WAC gegen Austria Wien

Tore: Joveljic (25.) bzw. Djuricin (24./Elfmeter), Monschein (68.)

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Giorbelidze - Leitgeb - Wernitznig (73./Stratznig), Taferner (73./Jasic) - Liendl - Joveljic, Vizinger (67./Dieng)

Austria: Pentz - Teigl (74./Ebner), Schösswendter, Palmer-Brown, Suttner - Martel, Demaku - Sarkaria (74./Jukic), Fitz (58./Grünwald), Wimmer (67./Pichler) - Djuricin (67./Monschein)

Gelbe Karten: Demaku (57.)

Rot: Leitgeb (35.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Gerhard Pulsinger