Der Außenverteidiger Felix Strauss konnte sich in der abgelaufenen Meistersaison ebenfalls ins Rampenlicht spielen und schaffte nun den Sprung in die höchste österreichische Spielklasse. Blau- Weiß Linz und der SC Altach konnten am heutigen Montag Übereinkunft über einen Transfer des 20- jährigen erzielen und Felix wechselt ab sofort ins Ländle. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Der FC Blau-Weiß Linz hat damit einmal mehr bewiesen, dass er gerade für junge Spieler ein großes Sprungbrett für höhere Aufgaben darstellt und wünscht Felix Strauss auf seinem weiteren Karriereweg viel Erfolg.

(Felix Strauss, zuletzt Außenverteidiger beim Meister BW Linz, wechselt mit sofortiger Wirkung in die Bundesliga zu Altach)

Sportdirektor Tino Wawra zum Transfer:

„Wir sind vor einem Jahr beisammen gesessen und konnten Felix überzeugen, den Weg mit Blau-Weiß zu gehen, genau unter dem Hintergrund, dass er sich bei uns in die Auslage spielen kann. Auch wenn natürlich diese Abgänge in Summe allesamt schmerzen sind wir sehr stolz, dass es einer Vielzahl an Spielern gelungen ist, den Karriereturbo bei Blau-Weiß Linz zu zünden.“

Felix Strauss zu seinem Abgang:

„Ich bin Blau-Weiß Linz für die gemeinsame Zeit sehr dankbar und es war rückblickend genau die richtige Entscheidung die ich getroffen habe. Nach dieser überragenden Saison bin ich nun bereit für den nächsten Schritt und der heißt Bundesliga. Ich wünsche dem Verein und den genialen Fans für die nächste Zeit und vor allem für das große Ziel „Aufstieg“ viel Erfolg.“

Photocredit by: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo