Nächster Zugang für die Austria Klagenfurt! Thomas Roberts verstärkt das Aufgebot der Violetten, der 20-jährige Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis vom FC Dallas aus der nordamerikanischen Major League Soccer und erhält in Waidmannsdorf einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Bereits im Jänner hatte der U20-Nationalspieler der USA ein Probetraining absolviert und überzeugt.

„Wir hätten Thomas an liebsten schon im Winter geholt, doch damals verhinderte eine Verletzung den Wechsel. Jetzt ist er topfit, hat körperlich weiter zugelegt und wir sind davon überzeugt, dass er bei uns eine gute Rolle spielen kann“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof, der Roberts‘ Qualitäten wie folgt beschreibt: „Der Bursche hat ein gutes Spielverständnis, feine Technik und Tempo. Dazu ist er sehr ehrgeizig.“

Der 1,80 Meter-Mann stammt aus Little Rock (Arkansas), wechselte im Alter von zwölf Jahren nach Texas und wurde fortan in der Akademie des FC Dallas ausgebildet. 2018 unterschrieb er einen Profivertrag, ein Jahr später feierte Roberts sein Debüt in der MLS, fünf weitere Einsätze folgten.

(In Klagenfurt fiebert man dem Bundesliga-Comeback entgegen. Beim Start am 25. Juli kommt es gleich zum Kärntner Derby gegen Wolfsberg)

Im Rahmen einer Kooperation seines Klubs mit dem FC Bayern spielte Roberts bereits zweimal für mehrere Wochen in München vor, zuletzt im vergangenen Winter. So entstand der Kontakt zur Austria, die mit Alex Timossi Andersson bereits ein Top-Talent des deutschen Rekordmeisters in der Frühjahrssaison auf Leihbasis unter Vertrag hatte. Auch dieser soll zeitnah bis 2022 verlängert werden.

„Mir hat es Anfang des Jahres sehr gut in Klagenfurt gefallen. Die anderen Jungs hatten mich sehr offen aufgenommen und ich habe mich sehr gefreut, dass es mit dem Aufstieg geklappt hat. Ich werde alles dafür tun, damit die Mannschaft weiter erfolgreich spielt und kann es kaum erwarten, mich in der Bundesliga zu beweisen. Das ist für uns alle eine tolle Herausforderung, der wir uns selbstbewusst stellen“, so Roberts.

Der US-Boy ist nach Nicolas Wimmer, Turgay Gemicibasi (beide Blau-Weiß Linz) und Gloire Amanda (Oregon State University) sowie den Nachwuchskräften Marcel Köstenbauer (Admira Wacker), Hubert Griesebner (Akademie Red Bull Salzburg), David Puntigam (SC Karlsdorf) und Luca Grillemeier (Borussia Mönchengladbach) der achte Zugang der Violetten in diesem Sommer.

Textquelle: SK Austria Klagenfurt

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo