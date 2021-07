„OX Steaks & Grill“ bleibt ein starker Partner der SV Guntamatic Ried. Das Unternehmen wird weiterhin mit dem Logo auf den Hosen der Profi-Mannschaft vertreten sein und auch in der kommenden Saison als Caterer die Gäste des VIP-Klubs bewirten. „OX Steaks & Grill“ hat neun Standorte, vier davon in Oberösterreich.

„Die Gastronomiekette OX von Petra und Thomas Altendorfer ist ein langjähriger Sponsor der SV Guntamatic Ried. Es freut uns alle deshalb sehr, dass das Unternehmen sein Sponsoring bei unserem Verein auch in der kommenden Saison mit gleich großem Engagement weiter fortsetzt“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

„In der Gastronomie haben wir keine einfache Zeit hinter uns. Jetzt sind unsere Restaurants wieder offen und wir können unsere Gäste endlich wieder mit unseren gastronomischen Angeboten verwöhnen. Die SV Guntamatic Ried hat mit einem grandiosen Finale den Klassenerhalt geschafft. Wir freuen uns jetzt schon sehr auf ein weiteres gemeinsames Bundesliga-Jahr mit der SV Ried“, sagt „OX Steaks & Grill“-Geschäftsführer Thomas Altendorfer.

„OX Steaks & Grill“ – eine neue Gastronomie-Generation

(Am Bild von links: „OX Steaks & Grill“-Geschäftsführer Thomas Altendorfer und SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger)

„OX Steaks & Grill“ bietet seinen Gästen eine ganz neue Generation der österreichischen Gastronomie mit den Schwerpunkten Kommunikation, Essen und Trinken. Der OX-Effekt: ansprechendes Design, großartige Küche & perfektes Service. Die Speisekarte bei „OX Steaks & Grill“ reicht von hoch qualitativen Steaks, über Fischgerichte bis hin zu mediterranen Vorspeisen und an einigen Standorten frisch zubereitetes Sushi. Zu den Speisen aus der OX-Schauküche genießt man eine große Auswahl an in- und ausländischen Spitzenweinen.

