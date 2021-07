Jedes Jahr erkranken über 1000 Menschen in Österreich an Blutkrebs. Jeder fünfte Patient findet keinen passenden Stammzellenspender. Der LASK lädt daher am 17. Juli (17.30 Uhr, Raiffeisen Arena Pasching) gemeinsam mit “Geben für Leben” zu einer Typisierungsaktion ein. Die Aktion richtet sich an Fans zwischen 17 und 45 Jahren.

Ein Wattestäbchen kann Leben retten. Mit einer einfachen Speichelprobe kann festgestellt werden, ob jemand als Stammzellenspender in Frage kommt. Diesen Vorgang nennt man “Typisierung”.

Um die Überlebenschancen von Blutkrebspatienten zu erhöhen, müssen sich möglichst viele Menschen typisieren lassen. Daher veranstaltet der LASK im Vorfeld des UNIQA-ÖFB-Cup-Spiels gegen den FC Marchfeld eine Typisierungs-Aktion mit „Geben für Leben”, der Leukämiehilfe Österreich.

„Mit dieser Aktion beweisen wir erneut, dass der LASK mehr ist als „nur“ ein Fußballverein. Soziales Engagement ist sowohl unseren Fans als auch dem Verein ein großes Anliegen. Mit der Typisierungs-Aktion kann jeder Schwarz-Weiße einen Beitrag leisten, um Menschenleben zu retten!“, sagt LASK-Geschäftsführer Andreas Protil

Start um 17:30 Uhr

Unterhalb der Südtribüne der Raiffeisen Arena Pasching wird eine Typisierungsstation eingerichtet. Zur Station gelangen alle Interessierten über den Gästesektor-Eingang. Die Aktion beginnt um 17:30 Uhr und läuft drei Stunden lang, bis Spielbeginn. Somit haben alle Fans genügend Zeit, sich vor dem Spiel typisieren zu lassen.

Der LASK bittet alle Fans, von der frühen Beginnzeit der Aktion Gebrauch zu machen und etwas früher als üblich zum Stadion zu kommen. Die Aktion richtet sich an alle körperlich gesunden Fans zwischen 17 und 45 Jahren.

Beim Eingang zum Stadion werden wie gewohnt die 3-G-Nachweise kontrolliert, damit die Aktion mit größtmöglicher Sicherheit ablaufen kann.

20-Prozent-Gutschein für alle Teilnehmer

Als Dankeschön vonseiten des LASK bekommen alle Fans, die sich im Rahmen der Aktion typisieren lassen, einen 20-Prozent-Gutschein für einen Einkauf im LASK-Fanshop.

