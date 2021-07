Neuzugänge 13 & 14. Die WSG Swarovski Tirol nimmt Dominik Stumberger (22) und Alexander Ranacher (22) unter Vertrag. Damit ist das Einkaufsprogramm vorerst abgeschlossen.

Der gebürtige Steirer Stumberger ist gelernter Innenverteidiger, wurde in der Sturm-Akademie ausgebildet und wechselte mit 16 in die Red-Bull-Akademie nach Salzburg, wo er unter anderem fünf Mal in der UEFA-Youth-League zum Einsatz kam. Nach je zwei Jahren in Lieferung und bei Austria Lustenau, in denen er es in insgesamt 53 Zweitligapartien fünf Tore erzielte, wechselt der 22-Jährige nun ablösefrei nach Wattens. Stumberger besitzt die österreichische und kroatische Staatsbürgerschaft und befindet sich derzeit nach einem Kreuzbandriss im Aufbautraining.

Der gebürtige Osttiroler Ranacher ist ein gelernter Mittelfeldspieler, der sowohl rechts als auch links zum Einsatz kommen kann. Der 22-Jährige wurde in der Akademie Kärnten ausgebildet und kam über Wolfsberg II und Austria Lustenau zur WSG. Trotz seines jungen Alters stehen bei Ranacher bereits zwei Bundesligaspiele, 85 Zweitligaspiele und zehn Cuppartien zu Buche. Dabei erzielte der Lienzer sieben Tore und lieferte 17 Torvorlagen.

(Sollen mithelfen dabei, dass die WSG Wattens die gesteckten Ziele auch erreicht - Alexander Ranacher und Dominik Stumberger)

Statements zu den Transfers:

Dominik Stumberger: „Ich freu’ mich, dass mir die WSG trotz meiner Verletzung das Vertrauen schenkt und dass ich jetzt ein Teil der WSG-Familie sein kann.“

Alexander Ranacher: „Ich bin sehr froh, dass der Transfer geklappt hat, dass ich in meinem Heimatland Bundesligaluft schnuppern darf. Das macht mich glücklich. Ich werde alles geben, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen.“

Stefan Köck (WSG-Sportdirektor): „Wir hatten beide Spieler schon länger unter Beobachtung. Dominik genoss in der Akademie von Red Bull Salzburg eine hervorragende Ausbildung und stellte in über 50 Zweitligaspielen seine Qualitäten unter Beweis. Alexander ist ein ebenso spannender, sehr dynamischer Spieler. Er zeigte in über 80 Zweitligaeinsätzen seine Klasse. Beide Spieler sind noch in ihrer Entwicklung und haben noch nicht ihren Zenit erreicht. Ich bin davon überzeugt, dass sie die Qualität für die Bundesliga mitbringen. Ich freu‘ mich, dass sie sich der WSG angeschlossen haben.“

Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer): „Mit Alex Ranacher haben wir einen Spieler geholt, der mich im Probetraining vollends überzeugt hat. Er kann sowohl auf der Position von Fabian Koch, als auch auf jener von Žan Rogelj spielen. Ich sehe in ihm sehr viel entwicklungsfähiges Potential und bin froh, dass er sich uns anschließt. Dominik Stumberger hat mir schon zu Liefering-Zeiten als Kapitän und Innenverteidiger sehr gut gefallen. Er bevorzugt den Spielstil, den wir spielen lassen wollen – eröffnet das Spiel spielerisch. Er ist ein Linksfuß. Dominik wird uns noch längere Zeit fehlen, bekommt aber zum Ausheilen seiner Verletzung alle Zeit der Welt. Ich bin mir sicher, dass er, sobald er wieder voll fit ist, in der Bundesliga schnell Fuß fassen wird.“

Photocredit: WSG Tirol

by: Ligaportal/Roo