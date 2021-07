Der SK Puntigamer Sturm Graz trifft in der ersten Runde des UNIQA-ÖFB Cup auswärts auf den ATSV Stadl-Paura. Das Spiel findet am Samstag, den 17.07.2021 um 16:00 Uhr im Maximilian Pagl-Stadion statt. Für die Auswärtsfahrt haben bereits über 400 Sturmfans Tickets erworben. Bis Freitag, 12:00 Uhr stehen in den SturmShops und online noch etwa 200 Plätze vom Auswärtskontingent zur Verfügung.

(Regionalligist Stadl-Paura kommt die Aufgabe zuteil, das Grazer Sturmduo Yeboah/Jantscher an die Kette zu legen)

Cheftrainer Christian Ilzer: "Der Cup hat eine enorm große Bedeutung für uns. Dementsprechend haben wir uns sehr gezielt und intensiv auf das Duell gegen Stadl-Paura vorbereitet. Die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel und auch auf die Rückkehr der Fans ist riesig. Wir wollen die Saison mit einem starken Auftritt und dem Aufstieg in die zweite Cuprunde eröffnen."

Jusuf Gazibegovic startet in seine zweite Saison mit dem SK Sturm: "Die Vorbereitung war hervorragend und wir haben ein sehr gute Basis für eine intensive Zeit bis Weihnachten gelegt. Jetzt gilt der volle Fokus der ersten Cup-Runde. Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden und ein gutes Spiel zeigen."

Textquelle: SK Sturm Graz

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo