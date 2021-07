1. Runde UNIQA ÖFB-Cup. Bundesligist WSG Tirol startet bei Regionalligist Leobendorf (RLO) in die neue Saison. Die erste Runde im ÖFB-Cup ist für den Sechstplatzierten der vorjährigen Meisterschaft mehr als nur eine Standortbestimmung vor dem Meisterschaftsstart kommende Woche.

(Trainer Thomas Silberberger gastiert mit der WSG Wattens beim Regionalligisten Leobendorf)

Es ist ein besonderes Spiel, das erste Bewerbsspiel im neuen Spieljahr. Eines, das eigentlich gewonnen werden muss, um nicht von Anfang an mit einem Makel in die Saison zu starten. Dabei ist es eines, wie es schwerer nicht sein könnte. Weil auf der einen Seite in der ersten Runde zum UNIQA ÖFB-Cup mit dem Team aus Leobendorf, einer 3000-Seelen-Gemeinde im Weinviertel, eine Mannschaft auf die Truppe von Cheftrainer Thomas Silberberger wartet, die im Westen des Landes weitestgehend unbekannt ist, als Drittplatzierte der abgelaufenen Regionalliga-Ost-Saison aber jedem Gegner Schmerzen zufügen kann. Und sich auf der anderen Seite der personell runderneuerte Bundesligist im ersten Pflichtspiel der Saison am Platz wohl erst finden wird müssen. 14 neue Spieler wurden verpflichtet. Elf davon wollen zum Auftakt beweisen, dass man sie im Rahmen ihrer Transfers zurecht als Verstärkung bezeichnet hat. Mit Dominik Stumberger, Bror Emil Blume und Denis Tomic werden aber auch drei Neue den Auftakt ins Spieljahr 2021/2022 verletzungsbedingt verpassen. Umso spannender ist, wer von den zahlreichen Neuzugängen den Sprung in Silberbergers Startelf schafft.

Der Ankick zur Partie ist am kommenden Samstag um 17:30 Uhr am Sportplatz vom SV Leobendorf.

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger:

„Wir haben die Testspielergebnisse von Leobendorf zur Kenntnis genommen und sind gewarnt. Weil die Regionalliga Ost im abgelaufenen Spieljahr wegen des Lockdowns nicht beendet wurde, wartet auf uns die große Unbekannte. Aber wir wissen natürlich um die Gefahr. Wenn man gegen einen Regionalligisten nicht mit der stärksten Elf und größtmöglichen Konzentration zu Werke geht, bekommt man immer Probleme. Und das wollen wir nicht. Wir wollen die nächste Cuprunde erreichen und starten deshalb mit der derzeit stärksten Formation.“

Seitens ÖFB wurde am heutigen Mittwoch das für kommenden Freitag geplante Erstrundenspiel im ÖFB Cup gegen SV Kuchl neu terminisiert. Als Ersatzspieltermin wurde in Abstimmung mit beiden Vereinen Mittwoch, 28. Juli 2021, um 19 Uhr, in Kuchl festgelegt.

Textquelle: WSG Tirol

Photocredit: Gerhard Pulsinger

by: Ligaportal/Roo